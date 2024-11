Dina Boluarte salvó al Perú del caos al asumir la Presidencia, asegura ministro Manero: "Sería peor"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, señaló que en caso que Dina Boluarte no hubiera accedido a la sucesión constitucional, la situación del país se hubiera tornado más complicada que lo actual. Asimismo, resaltó que esta gestión esté trabajando arduamente en infraestructura y, especialmente, en el desarrollo de la agricultura.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el alto funcionario describió que la situación del gobierno respecto de avances infraestructurales es superior al de otros. Asimismo, culpó de los malos indicadores de popularidad al "componente alto" de la imposición del orden público, ejemplificando la dureza de las protestas.

"Si la presidenta no hubiera accedido a la sucesión constitucional, el país hubiera entrado en caos. Esta situación hubiera sido muchísimo peor. (...) Yo no he visto ningún Gobierno como este, en el sentido de promover la infraestructura a este nivel", recalcó.