Exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato por S/16.000 tras visitarlo cuando era congresista

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Revelaciones en el entorno del presidente José María Balcázar empiezan a generar polémica por un aparente y repetitiva costumbre dentro de las entidades estatales.

Y es que un reciente reportaje de Panorama reveló que Carla Bustíos Arteaga, exalumna del actual Jefe de Estado, obtuvo un contrato con el Estado por S/16.000 en agosto de 2021, apenas un día después de visitarlo en su despacho cuando se desempeñaba como congresista.

De acuerdo con el registro, Bustíos se reunió con el presidente Balcázar el 19 de agosto de 2021, entre las 12:06 y 12:38 horas, en el edificio Roberto Ramírez del Villar. Un día antes (18 de agosto) había inscrito su nombre en el Registro Nacional de Proveedores y, 24 horas después de la visita, recibió una orden de servicio por S/16 mil en el Programa Nacional de Saneamiento Rural.

El contrato estaba destinado para realizar labores administrativas legales, pese a que en ese momento Bustíos solo contaba con el grado académico de bachiller, un escenario y puesto bastante beneficioso para un profesional con dicho grado.

Trabajo en el Congreso

Posteriormente, en octubre de 2021, Bustíos ingresó al despacho de Balcázar y trabajó en la Comisión para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, presidida por el entonces congresista. Por esa labor percibió un sueldo superior a S/5.000 mensuales hasta abril de 2022.

La joven reconoció que visitó a Balcázar y que luego fue convocada para participar en la comisión, aunque negó que exista algún vínculo directo en su contratación o cualquier tipo de injerencia para beneficiarla por ser su exalumna.

"Son concursos, una convocatoria pública, pero no tiene nada que ver", declaró visiblemente nerviosa.

Cuestionamientos

El principal cuestionamiento que se ha formulado en el caso es la rapidez con la que fueron emitidas estas órdenes de servicio y más aún tratándose de alguien quien acababa de conseguir solo el grado de Bachiller. La abogada especialista en contrataciones públicas, Cecilia Ruíz, cuestionó también la rapidez del proceso.

"Nadie tiene tanta suerte de obtener el Registro Nacional de Proveedores el mismo día en que es contratada. Evidentemente, estamos ante indicios razonables por encontrar fechas muy peculiares", señaló la especialista para el dominical.

El caso se suma a otros cuestionamientos sobre la gestión de Balcázar, quien en su paso por el Congreso impulsó la ley de nombramiento automático que benefició a su propio hijo y promovió proyectos de creación de universidades sin financiamiento asegurado.

La contratación de Carla Bustíos, exalumna de José María Balcázar, plantea dudas sobre posibles irregularidades en los procesos de selección y contratación pública. La cercanía con el entonces congresista y actual presidente refuerza los cuestionamientos sobre el uso de influencias en beneficio personal o de allegados.