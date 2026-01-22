Martín Vizcarra anuncia que perdió un riñón y culpa al gobierno de José Jerí: "Quiere destruirme"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este jueves 22 de enero, el condenado expresidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que perdió el riñón izquierdo tras someterse a una intervención quirúrgica por una obstrucción a raíz de un cólico renal. Responsabilizó la demora de la operación al gobierno de José Jerí.

Vizcarra culpa demora en intervención a José Jerí

Un día antes, Vizcarra había sido trasladado hacia un centro de salud para ser intervenido en una operación quirúrgica de su riñón derecho. Según anunció en su cuenta de X, el procedimiento fue exitoso, pero su órgano izquierdo suponía "mayor complejidad".

Sin embargo, los médicos no lograron solucionar el problema. El exmandatario anunció hoy que perdió su riñón izquierdo "por la demora", pues ya había presentado los síntomas casi 20 días antes.

"El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora.Hoy me tienen enmarrocado,dificultando mi tratamiento", expresó.

En el escrito, Vizcarra Cornejo también arremetió contra el actualmente cuestionado presidente José Jerí, afirmando que su resultado médico es culpa de su gobierno y de un "pacto mafioso" que busca perjudicarlo en todos los ámbitos.

"Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme. No me van a doblegar", aseguró.

El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora.Hoy me tienen enmarrocado,dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí,el pacto mafioso que quiere destruirme,no me van a doblegar pic.twitter.com/GyGFqeRdgf — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 22, 2026

Este martes 20, Vizcarra había sido trasladado por el INPE hacia el hospital Lima Este Vitarte por tercera vez en menos de un mes. Según el informe del centro penitenciario, se había atendido en la especialidad de urología y su estado de salud era estable.

El pasado 19 de diciembre del 2025, el procesado exmandatario fue atendido por personal médico tras presentar una crisis hipertensiva severa que sufrió al interior de su celda en el penal de Barbadillo, donde cumple su condena.

Posteriormente, el pasado 12 de enero, Vizcarra dejó temporalmente el centro penitenciario por una cita médica programada, mas no se precisaron más detalles de esta atención.

Jerí en crisis: Presentan cuarta moción de censura contra el presidente

De acuerdo al documento presentado ante la Mesa Directiva, el jefe de Estado ha defraudado a la población al no declarar sus diversos encuentros extraoficiales con empresarios chinos, los cuales han sido expuestos por los medios de comunicación a través de reveladoras imágenes.

Por ello, esta cuarta moción de censura exige la salida inmediata de José Jerí del cargo de presidente de la República que asumió desde octubre del 2025. Aquella vez, el mandatario tomó la batuta de la nación luego que el Parlamento vacara a Dina Boluarte.