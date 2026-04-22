Ministerio de Economía confirmó la primera transferencia de US$ 462 millones para la adquisición de aviones F-16

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de sus redes oficializó el pago de US$ 462 millones como primera transferencia para adquirir aviones F-16. Este hito busca proteger los intereses del Estado frente a posibles sanciones internacionales y asegurar el equipamiento de las fuerzas armadas peruanas.

Comunicado del Ministerio de Economía

Cumplimiento de compromisos internacionales

La decisión de transferir estos fondos responde estrictamente al respeto de las obligaciones contractuales suscritas con Lockheed Martin. Según el MEF, ignorar estos pagos habría provocado controversias internacionales y un deterioro significativo de la confianza que los socios estratégicos depositan actualmente en el país.

"Esta decisión responde al cumplimiento de obligaciones contractuales válidamente asumidas por el Estado peruano, cuya inobservancia hubiera generado penalidades significativas", explica el gobierno.

Al concretar esta operación, el Gobierno evita trasladar costos adicionales a la ciudadanía por incumplimientos legales. Según el MEF, actuar con responsabilidad en estos acuerdos asegura la estabilidad económica y mantiene la imagen del Perú como un país que honra sus firmas internacionales.

"El Gobierno reitera que cumplir los compromisos del Estado no es una opción, sino una obligación. Actuar de manera distinta hubiera significado trasladar mayores costos al país", indica el comunicado.

Prioridades nacionales y gestión responsable

El sector economía garantizó que la compra de los aviones F-16 no compromete la inversión en servicios básicos. Se continuarán destinando recursos económicos para cerrar las brechas sociales en seguridad ciudadana, transporte y salud, sectores que permanecen como las principales prioridades del Ejecutivo.

"Asimismo, se garantiza que esta operación no afecta la atención de las prioridades nacionales. El Gobierno continuará destinando recursos para cerrar brechas en seguridad ciudadana", informó.

El MEF remarcó que la operación se ejecutó bajo criterios de transparencia para blindar el prestigio financiero del país. Según la institución, la gestión responsable de los recursos permitió cumplir con el contrato de los aviones F-16 sin descuidar las urgencias sociales.

Esta primera inversión de US$ 462 millones consolida la estrategia de defensa nacional y previene litigios costosos para el tesoro público. Al finalizar el pago para los aviones F-16, el Estado peruano garantiza la modernización de su flota aérea y asegura el respeto a sus compromisos internacionales.

Tras esto, las autoridades del sector aseguraron que cada etapa del proceso de adquisición seguirá estrictamente los protocolos de fiscalización vigentes. Según el MEF, la compra de aviones F-16 es una medida necesaria para garantizar la soberanía, operando siempre bajo un marco de estabilidad económica y compromisos internacionales.