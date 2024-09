Susel Paredes sobre inseguridad ciudadana: "Esto es la Colombia de Pablo Escobar"

04/09/2024 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Susel Paredes criticó fuertemente el desempeño de Juan José Santiváñez detrás del Ministerio del Interior. Por tanto, la parlamentaria señaló que, pese a los resultados de su gestión, la presidenta Dina Boluarte no muestra ninguna intención de querer removerlo del cargo.

Para la representante nacional, la voz que fue difundida en diferentes medios y que corroboraría que el titular del Mininter tuvo indicaciones de eliminar la Diviac, sí le pertenece. Además, indicó que este sería una suerte de operador político y que ello habría sido corroborado por las grabaciones presentadas por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como 'Culebra'.

" Esto es la Colombia de Pablo Escobar, así de grave lo veo . Las organizaciones criminales se disputan los territorios y en eso se mueren personas inocentes que pasan por las calles", explicó.

Los audios de Santiváñez

Es importante recordar que en los audios entregados por 'Culebra' a la Fiscalía, detallarían además una injerencia del Ejecutivo en la fuga y huida del prófugo exsecretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Santiváñez : Por qué vieron el "cofre" ese día en la playa, porque él (Cerrón) se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare. Y como el cofre estaba en la playa porque ya lo habían dejado en Pisco. Por eso es que no ven a nadie bajar. ¿Te das cuenta? (...) Fue por orden de uso (ininteligible) Esa orden de uso del cofre sale de Palacio, de un funcionario y tenemos el correo electrónico.

: Por qué vieron el "cofre" ese día en la playa, porque él (Cerrón) se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare. Y como el cofre estaba en la playa porque ya lo habían dejado en Pisco. Por eso es que no ven a nadie bajar. ¿Te das cuenta? (...) Fue por orden de uso (ininteligible) Esa orden de uso del cofre sale de Palacio, de un funcionario y tenemos el correo electrónico. Izquierdo : ¿El funcionario de la presidenta?

: ¿El funcionario de la presidenta? Santiváñez : Tenemos el correo electrónico.

: Tenemos el correo electrónico. Izquierdo: P... madre.

Enfatiza en que audios son verídicos

Para la legisladora Paredes, esta prueba enviada por el capitán Izquierdo, no sería falsa puesto a que no se prestaría a presentar algo no verídico. Y enfatizó en que la parte más grave de las revelaciones es el nexo con la fuga de Vladimir Cerrón.

"¿Dina Boluarte por qué no saca al ministro del Interior? Porque él es su operador, según los audios. Sería Santivañez el operador que defiende a Dina de las amenazas que representaría Vladimir Cerrón y por eso lo ayuda a fugarse en el auto presidencial", comentó para Canal N.

De esta manera se hizo conocido que la congresista Susel Paredes comparó la seguridad del Perú con la de Colombia en la época en la que vivía Pablo Emilio Escobar. Ello en crítica a las acciones del Ministerio del Interior en la captura de Vladimir Cerrón.