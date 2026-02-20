¡Sin indulto!: Gobierno de José Balcázar descarta que gracia presidencial para Pedro Castillo esté en agenda

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia de la República del Perú difundió este viernes un comunicado oficial en el que descarta de manera tajante que exista en agenda algún tipo de gracia presidencial, como indultos o amnistías, a favor de personas procesadas o condenadas.

El mensaje, firmado por el presidente interino José María Balcázar Zelada, busca despejar las especulaciones que se habían generado en los últimos días sobre un posible indulto al expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo.

"Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", señala el comunicado.

No está en agenda, otra vez

La aclaración se produce luego de que Castillo, a través de su abogado Walter Ayala, presentara un pedido formal de indulto y de que se difundieran declaraciones en las que se aseguraba que Balcázar había manifestado disposición a otorgarlo. Frente a ese contexto, el pronunciamiento de Palacio marca un giro y establece que la gestión actual no estará enfocada en ese tipo de medidas.

El comunicado enfatiza que el gobierno interino se concentrará exclusivamente en tres ejes: garantizar la seguridad nacional, asegurar la realización de elecciones libres, limpias y transparentes el próximo 12 de abril, y mantener la estabilidad económica del país. "¡Nada más!", remata el texto, en un tono categórico que busca cerrar el debate.

Promesas y condiciones para el apoyo

La discusión sobre un eventual indulto a Castillo había cobrado fuerza tras las declaraciones de Ayala, quien sostuvo que Balcázar "tiene la oportunidad de pasar a la historia" si cumplía con esa promesa.

La expectativa por conocer la decisión final del nuevo gobierno se volvió mayor luego de que, hasta hace pocas horas, el propio Castillo lanzase un pronunciamiento desde Barbadillo, donde condicionó su respaldo a Balcázar con que se respeten derechos humanos y se atiendan demandas sociales, enlazando su pedido de indulto con un discurso de justicia política.

Castillo evaluará respaldo a Balcázar "en la medida en que cumpla" su exigencias.

Sin embargo, la postura oficial de Palacio parece desmarcarse de esas expectativas, al subrayar que el mandato constitucional asumido por Balcázar se limita a conducir el proceso electoral y garantizar la estabilidad del país en un periodo de transición.

El comunicado de Balcázar marca un contraste con las versiones que circulaban sobre un posible indulto y refleja la intención del Ejecutivo de evitar interpretaciones que puedan comprometer su legitimidad. En medio de la crisis política, la decisión de descartar el indulto buscaría transmitir un mensaje de orden institucional y de concentración en los objetivos inmediatos: elecciones y estabilidad.