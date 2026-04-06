Exfiscal José Domingo Pérez asume la defensa legal de Pedro Castillo

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exfiscal José Domingo Pérez se presentó desde el exterior del penal de Barbadillo en donde anunció, a través de un video, que ahora asumirá la defensa legal del expresidente de la República, Pedro Castillo. En su descargo indica que su representado está "injustamente recluido" y ahora buscará su libertad.

José Domingo Pérez se convierte en abogado de Pedro Castillo

Tras no ser ratificado como fiscal, José Domingo Pérez continúa su labor como abogado y ahora asume la representación legal del expresidente del Perú, Pedro Castillo, quien actualmente cumple una condena por el delito de "conspiración para la rebelión" por el intento de golpe de Estado.

En un conciso video, Pérez anunció que su defendido cumple "injustamente" con la disposición judicial porque se le ha privado de la libertad "al hijo del pueblo".

"Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar, a los peruanos y peruanas, que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo quien se encuentra injustamente recluido en este penal", se escucha en el video.

#ATENCIÓN| Exfiscal José Domingo Pérez asume la defensa legal del expresidente Pedro Castillo. pic.twitter.com/FYobG8t7FX — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) April 6, 2026

Más adelante indica que el proceso penal seguido contra su patrocinado "ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales" indicando que durante el proceso se han cometido irregularidades que no le han permitido "el ejercicio de una defensa de libre elección".

Además, señala que los jueces que han presidido el caso se encuentran "parcializados" e indica que la condena contra Castillo se encontraba "anticipada". Como se recuerda, en reiteradas ocasiones, Castillo acusó a los magistrados que presidian su caso de presuntamente contar con una sentencia decidida sin lugar a mostrar su defensa.

Ante tal escenario, Domingo Pérez indica que asume la defensa con el objetivo de "buscar la libertad del presidente Pedro Castillo". Además, indicó que el Perú "demanda" tal liberación. "Vamos a hacer la resistencia legal", precisa.

Comunica mensaje de Pedro Castillo

Para finalizar el video, Domingo Pérez da a conocer su postura respecto al proceso penal seguido contra castillo y anuncia su respaldo a la posición que considera que Pedro Castillo es un preso político.

En declaraciones a otros medios también afirma que ha sostenido reuniones con el expresidente mostrando coincidencias en ambas posturas y que busca la libertad del exjefe de Estado (julio 2021-diciembre 2022).

"Llevo el mensaje de Pedro Castillo sumándome al proyecto político de un presidente secuestrado camino a su libertad", precisa.

José Domingo Pérez, exfiscal anticorrupción, asume la representación legal de Pedro Castillo. La solicitud del expresidente fue informada a la Corte Suprema para que asuma formalmente su defensa.