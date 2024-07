Exministra de Educación arremete contra Dina Boluarte por mensaje presidencial: "Una burla para los peruanos"

La exministra de Educación, Patricia Correa, arremetió contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, por tener un mensaje de la Nación bastante largo durante su presentación por 28 de julio. La exalta funcionaria aseguró que no dio un verdadero mensaje, sino que solo leyó un documento.

La exjefa del Minedu puntualizó que es una falta de respeto que la lectura del mensaje se haya dado por cinco horas. Afirmó que, pese a la extensión de este, no se llegó a ningún tipo de puerto que pueda rescatar.

"Preveíamos que no se iba a decir nada nuevo en un escenario donde tenemos una presidenta que no ha reconocido desde el primer momento sus errores. Cinco horas me parece que ha sido una burla para el pueblo peruano que necesitaba un mensaje claro, y lo que hemos tenido ha sido una lectura de un documento más que un mensaje", comentó.