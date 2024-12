Exministro de Educación defiende a Morgan Quero tras polémicas declaraciones: "Él estaba alterado"

El exministro de Educación, Óscar Becerra, se pronunció sobre las polémicas declaraciones de Morgan Quero y aseguró que el actual titular del Minedu se refería a personas cometen delitos graves como la violación de menores.

En entrevista para Canal N, Becerra defendió a Morgan Quero al afirmar que el ministro de Educación se encontraba alterado cuando dijo sus controvertidas declaraciones.

"No es una crítica sino una reflexión. A él se le nota alterado, casi iracundo, después de haber estado hablando sobre el tema de los niños violados, cosas que hacen que a uno le hierva la sangre. Por lo tanto, en ese estado de ánimo, uno no presta atención. Puede ser que no haya prestado atención a la pregunta y responde lo que se le sale en ese momento", declaró.