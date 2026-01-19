Presidente José Jerí se pone a disposición del Congreso para declarar por el caso 'Chifagate'

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, emitió un oficio donde se pone a disposición de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República para declarar por el caso 'Chifagate' y sus reuniones con un empresario chino Zhihua Yang.

Las reuniones entre el presidente de la República, José Jerí, y el empresario chino Zhihua Yang han motivado que el jefe de Estado se ponga a disposición del Congreso de la República.

Ello, luego que se hizo de conocimiento público dos encuentros con el empresario: el primero el 26 de diciembre en un chifa en San Borja y el segundo el 6 de enero en el local comercial Market Capon del extranjero en el Centro de Lima.

Con fecha 19 de enero, el mandatario presentó un oficio ante el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Elvis Vergara, con el asunto "pongo a disposición mi concurrencia" ante el grupo parlamentario que presidente el congresista.

La última revelación periodística compromete en un segundo video el encuentro con Yang por lo que Jerí se dispone a brindar "declaraciones y aclaraciones", como se lee en el documento.

"Me pongo a disposición de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a fin de brindar las declaraciones y aclaraciones que corresponden, cuando lo estimen pertinente", solicita Jerí.

En el escrito, el presidente reitera que busca "contribuir al adecuado esclarecimiento de los hechos" y expresa su "plena voluntad" a colaborar con la fiscalización parlamentaria. Con tres meses en el cargo, José Jerí se enfrenta a lo que podría ser el fin de su periodo gubernamental.

Ello, debido a que dos congresistas ya han impulsado dos mociones de censura en contra del presidente y una moción de vacancia que complica su continuidad en el cargo político.

2 mociones de censura y una moción de vacancia

Desde el Congreso se impulsan recursos para destituir al presidente de la República, José Jerí, tras la revelación de ambos encuentros extraoficiales por parte del mandatario.

La primera moción de censura fue impulsada por la congresista Sigrid Bazán , requiriendo solo de 66 firmas para que entre en debate en el Pleno del Congreso.

Por su parte, la segunda moción impulsada por el congresista Edward Málaga sostiene que "las controversias en torno al jefe de Estado causa un daño grave e inmediato a la confianza pública"

En el caso de la moción de vacancia impulsada por el congresista Segundo Montalvo señala que se busca vacar a Jerí por "permanente incapacidad moral".

Ante este panorama, José Jerí ha decidido ponerse a disposición del Congreso, mediante la comisión de Fiscalización y Contraloría, para declarar por sus dos reuniones conocidas con el empresario chino Zhihua Yang.