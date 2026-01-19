RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Mociones en aumento

José Jerí: Presentan nueva moción de CENSURA contra el presidente por el caso "Chifagate"

Congresista no agrupado suma nuevo recurso para destituir al presidente de la República, José Jerí, por "reuniones no transparentes" con el empresario chino Zhihua Yang.

Nueva moción se suma a la impulsada horas antes por Sigrid Bazán.
Nueva moción se suma a la impulsada horas antes por Sigrid Bazán. (Composición Exitosa)

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/01/2026

Una nueva moción de censura se impulsa desde el Legislativo contra el presidente José Jerí por el caso conocido como "Chifagate", donde el mandatario había sostenido una reunión extraoficial con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante estilo chifa en el distrito de San Borja.

Esta vez, la ofensiva proviene desde una curul no agrupada, la de Edward Málaga, quien también adhiere la última reunión revelada en el local comercial Market Capon, en el Cercado de Lima, con el mismo empresario para el caso. El congresista alega que estas controversias "producen un daño inmediato y grave a la confianza pública".

Nota en desarrollo...

