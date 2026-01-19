José Jerí: Presentan nueva moción de CENSURA contra el presidente por el caso "Chifagate"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Una nueva moción de censura se impulsa desde el Legislativo contra el presidente José Jerí por el caso conocido como "Chifagate", donde el mandatario había sostenido una reunión extraoficial con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante estilo chifa en el distrito de San Borja.

Esta vez, la ofensiva proviene desde una curul no agrupada, la de Edward Málaga, quien también adhiere la última reunión revelada en el local comercial Market Capon, en el Cercado de Lima, con el mismo empresario para el caso. El congresista alega que estas controversias "producen un daño inmediato y grave a la confianza pública".

