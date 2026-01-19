José Jerí se pone a disposición de la Fiscalía para responder por reuniones con empresario chino

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El despacho oficial de la Presidencia de la República envió esta tarde una carta al Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en la que expresa que el mandatario Jose Jerí se pondrá a disposición para colaborar con la investigación preliminar iniciada por el Ministerio Público en su contra

El caso, conocido como 'Chifagate', gira en torno a las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, sin registro oficial ni agenda pública.

Según el oficio, esta decisión obedece al "estricto respecto de los principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública", correspondientes al impacto generado por las reuniones ya mencionadas que lo han puesto en el ojo de la tormenta política.

Oficio pone a Jerí a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, en un oficio enviado desde la Secretaría General del Despacho Presidencial, se señala que el presidente pone a disposición del Ministerio Público "su plena voluntad de brindar las declaraciones y aclaraciones que resulten pertinentes", en respeto al orden constitucional y al principio de colaboración entre instituciones del Estado.

La carta fue remitida este lunes 19 de enero de 2026, en respuesta a los reportes periodísticos y declaraciones públicas que han circulado en los últimos días. El documento enfatiza el compromiso del mandatario con la transparencia y la función pública, en medio de una creciente presión política.

Oficio de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

La investigación preliminar

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias, tras revelarse que sostuvo al menos dos reuniones con Zhihua Yang, propietario de un restaurante chifa y de un local comercial clausurado por la Municipalidad de Lima.

La primera reunión se habría realizado en el restaurante de San Borja, mientras que la segunda fue captada por cámaras el 6 de enero, en el local Market Capon, en el Cercado de Lima. En esa ocasión, Jerí ingresó acompañado por parte de su comitiva y un agente de seguridad, pese a que el establecimiento había sido clausurado ese mismo día.

Desde Palacio se intentó justificar la visita alegando que el presidente "había ido a comprar caramelos chinos", lo que generó críticas y comparaciones con el caso Sarratea del expresidente Pedro Castillo.

El caso ha escalado rápidamente. En paralelo a la investigación fiscal, se han presentado una moción de vacancia y dos mociones de censura en el Congreso, lo que coloca a Jerí en una situación de alta vulnerabilidad política.

El gesto de ponerse a disposición de la Fiscalía busca mostrar apertura y colaboración, pero no detiene el avance de las investigaciones ni el debate sobre la conducta presidencial. Con ello, Jerí enfrenta un proceso que mantiene la presión sobre su gestión, a solo cien días de haber asumido el cargo.