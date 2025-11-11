Fiscal Juárez Atoche afirma que equipos especiales sí tienen resultados ante evaluación del fiscal de la Nación

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, diera a conocer que la continuidad del Equipo Especial Lava Jato se encontraba en evaluación, uno de los miembros del equipo, Germán Juárez Atoche, indicó que el grupo fiscal sí ha tenido logros importantes.

No ve oportuna la desactivación

El fiscal Germán Juárez indicó que las especulaciones respecto a la permanencia de tal agrupación siempre han existido; por ello, indica que "siempre han jugado el día a día".

"Los rumores de que lo van a sacar al doctor Vela, a mi colega José Domingo y ahora viene esta situación de la desactivación que, creo, que no es oportuna, desde un punto de vista personal", indicó para Canal N.

Al mismo tiempo, resaltó las capacidades técnicas del fiscal Aladino Gálvez; sin embargo, pidió que se evalúe tal decisión de la desactivación. Sobre todo, indicó que habría un "conflicto de intereses" si se da la desarticulación del grupo fiscal que investiga al fiscal interino. "Está vinculado, lamentablemente, en el caso Cuellos Blancos como investigado", expuso.

Juárez Atoche precisó que tal des agrupación del equipo especial Lava Jato puede tener efecto en los otros equipos especiales. Por tal motivo, ratificó que no es oportuno tal desactivación.

Sí cuentan con logros

En otro sentido, si el argumento para la desactivación son los resultados presentados por los fiscales, "nosotros sí hemos dado resultados en el equipo especial", reiteró.

"Hay dos presidentes que están presos, justamente que llevamos a cabo por el equipo especial Lava Jato. Está Alejandro Toledo, está Ollanta Humala Tasso, hay tres procesos más que ha ganado en sentencia el equipo especial y hay otro por terminar que es el caso Martín Vizcarra", señaló.

Sobre el caso 'Cócteles' precisó que es solo uno de los casos que han investigado a pesar de lo que, inicialmente, calificó como una "intromisión" del Tribunal Constitucional (TC) para "querer archivar un proceso".

Como se sabe, el máximo intérprete de la Constitución dejó sin efecto el juicio en contra de la candidata presidencial, Keiko Fujimori. Ello, luego que su defensa legal presentará una demanda de habeas corpus que fue aprobada, por mayoría, por los magistrados del TC.

De todas las investigaciones fiscales, este fue el único caso que regresó a foja cero luego de la anulación completa del juicio. Sin embargo, es importante precisar que en la resolución "no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria".