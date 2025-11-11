RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Primera sentencia por equipo especial

Cuellos Blancos: Dictan condena de nueve años de cárcel para exjuez Hugo Velásquez

Condenan a nueve años de cárcel para el juez Hugo Velásquez, acusado por el delito de cohecho pasivo específico.

Dictan condenada de nueve años contra Hugo Velásquez
Dictan condenada de nueve años contra Hugo Velásquez (Composición Exitosa)

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 11/11/2025

El exjuez titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta, fue condenado, en primer instancia, a nueve años y dos meses de cárcel efectiva por el delito de cohecho pasivo específico. 

La condena incluye su inhabilitación para ejercer cargos públicos por siete años y medio y el pago de una reparación civil.

Parte de los Cuellos Blancos

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Superior del Equipo Especial para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto fue la encargada de llevar el caso en contra de Velásquez Zavaleta. Según su tesis fiscal, el imputado solicitó al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, contratar a un familiar cercano, en este caso, a su hermano Percy Velásquez para que obtenga un puesto laboral en tal sede judicial.

Para tal hecho, el reciente condenado recibió ayuda del abogado Jorge Chombo, uno de los nexos más importantes en esta investigación, para que este sea un intermediario entre el pedido y el sentenciado juez Ríos.

Tal pedido laboral iba acompañado de un favor a cambio. Con la entrada del hermano, este apoyaría en la aceleración de un trámite en curso, precisamente en un proceso judicial para otorgar un mismo nivel remunerativo por S/ 1 961 004 a favor de trece jueces supremos, donde se incluía a Ríos.

Condenas de involucrados y reparación civil

Esta condena en contra de Vásquez Zavaleta se trata de la primera sentencia del equipo especial en juicio oral. En la resolución también se incluye al abogado Chombo. Este fue condenado a ocho años de cárcel efectiva y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos en el Estado. Ambas resoluciones fueron por el delito de cohecho pasivo específico. 

Además de la condena, los imputados tienen como obligación el pago de una reparación civil de de S/ 80 000 a favor del Estado, la cual deberá pagarse de forma solidaria entre todos los sentenciados. 

La resolución de pena de cárcel efectiva se daría luego de que el Poder Judicial ratifique la sentencia en una segunda instancia debido a que los imputados apelaron la decisión judicial.

De esta manera, el exjuez titular Hugo Velásquez Zavaleta fue condenado a nueve años y dos meses de cárcel efectiva, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La condena ratificó que cometió el delito de cohecho pasivo específico al solicitar un puesto para su hermano en la Corte Superior de Justicia del Callao.

