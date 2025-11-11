Presidente del JNE advierte riesgo presupuestal en las Elecciones 2026: "No tenemos los recursos"

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras finalizar un encuentro oficial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, fue consultado respecto al presupuesto que maneja la entidad para la realización de las Elecciones Generales 2026. Al respecto alertó que el organismo presenta un déficit presupuestal que viene gestionando con el gobierno y el Congreso de la República.

Falta de presupuesto

Este 11 de noviembre, Burneo afirmó que siguen gestionando el presupuesto para la realización de los procesos electorales de 2026. Inicialmente, el organismo presentó una solicitud adicional por S/372 millones ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Parlamento. Sin embargo, ahora ha presentado una demanda adicional al gobierno central.

"Nos han aprobado S/390 millones y luego de las coordinaciones que hemos tenido en el sistema electoral, identificamos cuántos son los recursos que necesitamos que son más de S/ 553 (millones)", precisó Burneo.

En ese sentido, indicó que se encuentra trabajando con el Ministerio de Economía (MEF) para atender esa brecha presupuestal pues, de lo contrario, la realización de los próximos comicios estaría en peligro. "Aún no tenemos, exactamente, cuánto de ese déficit vamos a tener porque está en riesgo los procesos electorales si no tenemos los recursos", indicó.

#Elecciones2026 | Presidente del @JNE_Peru: Las elecciones están en riesgo por falta de recursos.



Según Roberto Burneo, el sistema electoral necesita más de S/ 553 millones. (Video: @BrandonQueved19 ) pic.twitter.com/WEwJssm0Ku — La Encerrona (@laencerronaperu) November 11, 2025

Burneo precisó que tal pedido está siendo coordinado junto con el Congreso de la República. Como se recuerda, el pasado 01 de octubre de 2025, este indicó ante el Parlamento que, de no cerrar el déficit presupuestal, se estaría perjudicando la transparencia y legitimidad del proceso.

Para esa fecha, solo se había contemplado la suma de S/390.51 millones para la organización y fiscalización de las elecciones, sin embargo, más de un mes después, Burneo ratifica su postura sobre la necesidad de atender el pedido.

Gobierno de transición debe garantizar elecciones

El presidente de la JNE reiteró que el gobierno de transición del presidente interino José Jerí tiene como función proteger la realización de las elecciones del próximo 12 de abril.

"Es un gobierno de transición, deben fortalecer y garantizar que el sistema electoral tenga todos los recursos para que esa transición de poder se dé de forma ordenada y en las fechas previstas", señaló Burneo.

Por ello, indicó que el cronograma electoral debe ser respetado para seguir consolidando unas elecciones legítimas. Tanto el MEF como el Congreso de la República observan la solicitud.

