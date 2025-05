Fiscal de la Nación ausente: Delia Espinoza no asistió a Comisión de Justicia para responder por masacre en Pataz

21/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue citada por la Comisión de Justicia del Congreso de la República con la finalidad de responder por las acciones tomadas desde el Ministerio Público sobre la masacre en Pataz, sin embargo, no asistió a la primera citación ni a la reprogramación.

Segunda inasistencia

Durante la sesión programada para este miércoles 21 de mayo, el parlamentario Isaac Mitade, quien preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos indicó que la secretaria general de la Fiscalía de la Nación hizo envío de el Oficio 2997-2025-MP FN, en donde explicó los motivos por lo que Espinoza no pudo asistir al Parlamento.

"Hacemos de su conocimiento que debido a la recargada agenda de la fiscal de la Nación y a las actividades institucionales programadas con antelación, solicitamos excusar su insistencia ala sesión, sin embargo, cumplimos con remitir la información solicitada", leyó el secretario técnico de dicha comisión.

De tal modo, Mitade aseguró haber realizado todas las coordinaciones correspondientes para que la fiscal de la Nación asista en la fecha referida, por lo que manifestó su extrañeza y preocupación ante la ausencia de Espinoza. "El país quiere escuchar lo que está pasando en la actualidad", dijo.

Asimismo, que todas las autoridades se encuentran en la obligación de asistir a las diversas comisiones del Parlamento, con la finalidad de responder por los temas que se les cita y esclarecer las diversas situaciones por las que atraviesa el país.

"Lo que estamos aperturando es simplemente el diálogo para ver cómo podemos ayudar que se resuelva la violencia social que está generándose a nivel país", precisó Isaac Mitade.

"Falta de respeto a la investidura del Parlamento"

Cabe menciona que, en la sesión también se encontraba el parlamentario Alejandro Muñante, quien no dudó en demostrar su incomodidad y molestia ante la ausencia de Delia Espinoza. "Queda demostrado una vez más, la renuencia de parte de la fiscal de la Nación", añadió.

En tal sentido, resaltó que es la segunda ocasión que la titular del Ministerio Público no asiste a dicha Comisión, debido a que en un primer momento, fue citada para el lunes 19 de mayo, sin embargo, al no asistir, se programó para este miércoles y aún así no se hizo presente; ello a pesar de haber gestionado su visita al Parlamento.

"Es una práctica recurrente el hecho de mandar a su coordinador para que justamente se gestione su visita y a última hora enviar un documento diciendo que simplemente no va a asistir (...) Evidencia una falta de respeto a la investidura del Parlamento", enfatizó Muñante.

De esta manera, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no asistió, por segunda vez, a la Comisión de Justicia del Congreso, a donde fue citada para responder por las acciones tomadas desde el Ministerio Público sobre la masacre en Pataz.