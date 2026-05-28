Óscar Fernández: Gobierno autoriza viaje del ministro de Trabajo a Suiza y España del 7 al 17 de junio

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno autorizó el viaje a Suiza y España del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres, a fin de que represente al Perú en dos eventos organizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la XV edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica - PREVENCIA 2026.

Su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 163-2026-PCM, publicada este jueves 28 de mayo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Participación en conferencia de la OIT

De acuerdo con lo expuesto por el citado dispositivo, la agenda contempla la participación del titular de Trabajo en la 114º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), máxima instancia de la OIT, que se realizará del 1 al 12 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza, y que contará con la presencia de trabajadores, empleadores y representantes de los gobiernos de los 187 Estados miembros de la OIT.

Asimismo, el miembro del Gabinete será parte de las sesiones plenarias de alto nivel referidas a la discusión de la Memoria del director general de la OIT y del Informe de la presidenta del Consejo de Administración de la OIT; así como, en la sesión conmemorativa por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y en las reuniones oficiales con el director general de la OIT y ministros de Trabajo de la región.

Del mismo modo, el 13 de junio se llevará a cabo la 357º reunión del Consejo de Administración - CA de la OIT, en la que se ha previsto la participación del Perú en su calidad de miembro titular de dicho Consejo, a fin de intervenir en la elección de la Mesa del CA para el período 2026-2027, así como en la evaluación del informe del Comité de Libertad Sindical, entre otros asuntos.

IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2026-2030 en España

Óscar Fernández también participará en la XV edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica - PREVENCIA 2026, a realizarse los días 15 y 16 de junio en la ciudad de Barcelona, España, en la que se abordará temas vinculados con la seguridad y salud en el trabajo, las nuevas formas de trabajo, la salud mental, el cambio climático y la inteligencia artificial,

Además, se adoptará la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2026-2030, y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), responsable del evento, tiene previsto la realización de una reunión entre ministros y altas autoridades para el 14 de junio.

Como parte del viaje oficial que sostendrá el ministro de Trabajo, su despacho estará cargo temporalmente por el titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales ascienden a 3,672.00 dólares y será asumido por el presupuesto institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Finalmente, la resolución suprema es refrendada por el presidente José María Balcázar, así como, por el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro Óscar Fausto Fernández Cáceres.