Fuerza Popular rechaza que JP busque anular votos del extranjero: "Somos peruanos en todo el mundo"

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La tensión que ha dejado los resultados de la segunda vuelta presidencial 2026 se encuentra en su punto más alto. De un lado, Fuerza Popular busca que el conteo de votos finalice de una vez por todas y su candidata sea declarada ganadora de estos comicios. Sin embargo, Juntos por el Perú no se ha rendido en su lucha por llegar a la presidencia señalando que durante el proceso han existido irregularidades que podrían viciar el mismo.

Rechazan pedido de impugnar votos del extranjero

El pedido del partido político de Roberto Sánchez es directamente contra los votos en el extranjero los cuales incluso buscan anular. De acuerdo a su requerimiento, hay situaciones que aún no han sido aclaradas por las autoridades electorales las cuales podría cambiar los resultados ya conocidos.

Como era de esperarse, Keiko Fujimori y su entorno han rechazado esta posibilidad dejando en claro que todos los procedimientos fueron cumplidos durante el traslado de actas desde el extranjero hacia nuestro país. Para conocer a fondo su postura, Exitosa conversó con Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular.

El integrante del partido naranja acusó a Juntos por el Perú de estar siendo guiados por el odio y que siguen expresando un discurso que ya no cuenta con validez. A su vez, señaló que los votos de los ciudadanos peruanos en el extranjero tienen la misma validez.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, cuestionó que Juntos por el Perú haya planteado la posibilidad de anular los votos del extranjero y defendió el derecho de los compatriotas residentes fuera del país a participar... pic.twitter.com/SjZj64z8bo — Exitosa Noticias (@exitosape) June 16, 2026

"Saquemos el odio al costado y pongamos el tema final, acá hay leyes y hay que respetarlas, hay plazos los cuales vencieron el pasado miércoles por la noche y ahora resulta que los votos del extranjero son menos peruanos, no es así, somos peruanos en todo el mundo", indicó.

Aportan millones al país

Según añadió, nuestros compatriotas radicados fuera del país aportan significativamente a la economía ya que el año se reporta el ingreso de remesas que supera los 4500 millones de dólares. De acuerdo a su parecer, el esfuerzo que realizan es para aplaudir por lo que dejarlos fuera de la contienda electoral sería injusto.

"No nos olvidemos que los peruanos en el extranjero mandan al Perú alrededor de 4500 millones de dólares de remesas al año. Son peruanos que se sacan la mugre afuera y están preocupados por sus familias en el Perú y resulta que ahora no hay contabilizarlos", añadió.

En resumen, Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, rechazó rotundamente que Juntos por el Perú busque invalidad los votos del extranjero durante la segunda vuelta.