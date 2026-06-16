Ahora Nación reconocerá los resultados de la segunda vuelta incluso si gana Keiko: "Habrá que aceptarlo"

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Carlo Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, aseguró que su partido reconocerá los resultados de la segunda vuelta, incluso si la ganadora es Keiko Fujimori. "Sea cual sea el resultado, habrá que aceptarlo", manifestó.

Admitirán el desenlace de la segunda vuelta electoral

Los resultados de la Segunda Elección Presidencial ya se encuentran próximos a culminar de acuerdo al conteo que viene registrando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el que se refleja que Keiko Fujimori lleva la delantera a Roberto Sánchez por una diferencia que supera los 30 mil votos.

En medio de dicho escenario, el partido político Ahora Nación, que tuvo como aspirante a la presidencia a Alfonso López Chau, ya cuenta con una postura clara cuando se defina quién de los dos candidatos presidenciales asumirá el Gobierno por los próximos cinco años.

Carlo Magno Salcedo, vocero del partido que ha demostrado apoyo a Juntos por el Perú, reveló que aceptarán el desenlace de esta contienda política aún así la ganadora resulte siendo la lideresa de Fuerza Popular.

Refirió que participó de una reunión con la organización política de izquierda el último sábado en el que se ratificó la postura de que aceptarán lo que ocurra al final de este proceso final de las Elecciones Generales 2026.

"Nosotros le ratificamos nuestra postura que se va a tener que reconocer el resultado electoral guste o no guste y ellos nos informaron de las acciones que están dentro del marco de la ley. En el momento que se proclamen los resultados habrá que reconocerlo", señaló.

Su perspectiva de las condiciones del proceso electoral

Sin embargo, consideró que las condiciones del proceso electoral "han sido absolutamente inequitativas" que benificiaron a un sector y al otro lo perjudicaron. Desde su óptica, ha existido un determinado grupo de medios de comunicación que "prácticamente han sido el comando de campaña de la señora Keiko Fujimori".

"Ciertamente se ha jugado con la cancha en contra un poco lo que también nosotros tuvimso en la Primera Elección Presidencial donde hubo una campaña sistemática de muchos medios de comunicación que trataron de estigmatizar a nuestro candidato, lo declararon asaltante de banco, terrorista, etcétera", puntualizó.

Ante la expectativa que generan los resultados de la segunda vuelta electoral, Ahora Nación, partido político que ha demostrado apoyo al candidato presidencial Roberto Sánchez, a través de su vocero Carlo Magno Salcedo se ha dado a conocer que aceptará el desenlace de dicho proceso aún así Keiko Fujimori resulte ser la ganadora.