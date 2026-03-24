José Balcázar rechaza que TGP busque evadir responsabilidad por crisis energética

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente José María Balcázar se refirió nuevamente sobre las graves consecuencias que dejó la crisis energética que se registró en el país durante las dos primeras semanas de marzo.

En comunicación telefónica brindada al programa "Hablemos Claro" este martes 24, el jefe de Estado sostuvo que el Estado no debería asumir las pérdidas económicas que afectó a diversos sectores desde la deflagración en la estación KP-43, a cargo del consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Pone en duda versión de la empresa sobre origen de la emergencia

El mandatario puso en duda la versión dada a conocer por la empresa TGP, la cual dejó a entrever que el origen de la emergencia se debió presuntamente a un "caso fortuito", deslizando así directamente alguna responsabilidad directa sobre el incidente, calificando la postura como un "indicio de la mala justificación".

"El Estado absolutamente no tendría por qué indemnizar a nadie, desde mi punto de vista, porque eso corre por quien tiene a cargo la concesión. Su negligencia, ya se negligencia in vigilando y de in actuando, etc., tiene que verse eso con tranquilidad. No le he tomando enserio lo que ellos han sacado, en sentido sutilmente diciendo de que es un asunto de un accidente, una cosa así, o caso fortuito", mencionó a nuestro medio.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar señaló que "no ha tomado en serio" las justificaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) respecto a lo ocurrido con el gasoducto en Megantoni. "Eso se tiene que determinar y se debe respetar las... pic.twitter.com/RyZQipJbX8 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 24, 2026

En esa misma línea señaló, que hay peritos que vienen trabajando para el esclarecimiento del hecho y que se deben "respetar las conclusiones" a las que lleguen sobre la determinación de las responsabilidades. Además, destacó que el Estado apoyó en todo momento el traslado de las tuberías a Megantoni y que dicha deuda le corresponde asumir a la empresa.

Osinergmin continúa con las investigaciones

A través de sus canales oficiales, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó el viernes 20, que continúan con sus diligencias determinar si la empresa TGP cumplió con sus obligaciones técnicas y de seguridad al momento de ocurrida la deflagración el domingo 1 de marzo.

"En Osinergmin continuamos con las acciones de fiscalización para determinar si la variación transitoria en el servicio de gas natural, tras la deflagración ocurrida en un ducto de Camisea (Cusco), se debió a una causa de fuerza mayor, evaluando el cumplimiento de las obligaciones técnicas y de seguridad por parte del concesionario", señaló la institución.

Asimismo, precisaron que el concesionario contó con un plazo hasta el último viernes para sustentar su pedido; sin embargo, también podría solicitar una ampliación de 15 días hábiles, pendiente a respuesta del organismo regulador.

Desde el Gobierno llaman a la cautela sobre los posibles responsables del incidente, mientras Osinergmin continúa con sus investigaciones.