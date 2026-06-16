Gobierno autoriza viaje a Panamá del canciller Carlos Pareja a la Asamblea General de la OEA

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó el viaje a la República de Panamá del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos José Pareja Ríos, del domingo 21 al miércoles 24 del presente mes.

Cabe señalar que, su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 182-2026-PCM, publicada este martes 16 de junio en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Participación peruana en la Asamblea General de la OEA

De acuerdo con el dispositivo, el canciller viajará a Centroamérica en representación del presidente José María Balcázar a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), correspondiente a su Quincuagésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, del 22 al 24 de junio de 2026.

Durante las sesiones plenarias del citado período ordinario de sesiones se debatirán y acordarán compromisos de los Estados miembro de la OEA en asuntos relacionados al Sistema Interamericano , tales como: democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral.

Asimismo, refiere que en la previa de la apertura del Quincuagésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA se llevará a cabo la sesión solemne de jefes de Estado y de Gobierno de América, en el marco de la Semana de Alto Nivel convocada por el Gobierno de Panamá, con ocasión de las conmemoraciones por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 programada para el 22 de junio.

Para tener en cuenta:

Como parte del viaje oficial que sostendrá el canciller peruano, su despacho estará a cargo temporalmente por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales ascienden a 1,200.00 dólares y será asumido por el presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"La participación del ministro de Relaciones Exteriores en el mencionado evento constituirá una oportunidad para expresar ante las altas autoridades de los países participantes, el compromiso político del Perú de impulsar los distintos ámbitos de la cooperación hemisférica y de promover un fluido intercambio sobre los temas de agenda de interés para la región", señala el dispositivo.

Finalmente, la resolución suprema es refrendada por el presidente José María Balcázar, así como, por el primer ministro y actual encargado del despacho de Relaciones Exteriores Luis Arroyo Sánchez.