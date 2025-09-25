RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención, viajeros!

Descubre la lista de objetos que puedes traer al Perú sin pagar impuestos, según la Sunat

Muchos viajeros se preguntan qué cosas pueden ingresar al Perú sin problemas. Por eso, en esta nota te contamos los objetos que la Sunat permite traer al país sin pagar impuestos.

Objetos que puedes traer sin pagar impuestos
Objetos que puedes traer sin pagar impuestos (Difusión)

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/09/2025

Hacer compras en el extranjero emociona, pero al volver al Perú aparece la duda: ¿Qué puedo traer sin pagar impuestos? La Sunat tiene una lista de objetos que entran como equipaje libre de tributos, desde ropa y artículos personales hasta algunos electrónicos. Conocerla evita confusiones en la aduana y ayuda a regresar sin contratiempos ni gastos extra.

Objetos que puedes traer sin pagar impuestos

Cuando llegas al Perú, ya seas peruano o extranjero, la Sunat tiene definidas las reglas sobre lo que se considera equipaje. No solo se trata de la ropa o de lo que usas todos los días; hay también otros objetos que puedes traer y que no implican pagar nada extra.

En primer lugar, cada viajero puede ingresar prendas de vestir, artículos de tocador y cosas de uso personal sin límites, siempre que no dé la impresión de que son para vender. Ejemplos claros: tu ropa usada, un par de zapatillas, cosméticos abiertos o incluso tu cepillo de dientes.

También está permitido llevar algunos aparatos electrónicos básicos: hasta dos celulares, una laptop, una tablet y una cámara fotográfica. Eso sí, deben ser de uso personal, no para negocio. Algo similar pasa con los libros y revistas, que se aceptan en cantidades razonables.

Límites y excepciones que debes tener en cuenta

Junto al equipaje libre de tributos también existen topes que la Sunat fija. Cada pasajero puede ingresar hasta US$ 500 en encarguitos o artículos nuevos, además de lo personal. Esto aplica a ropa sin estrenar, regalos o aparatos pequeños.

Un detalle importante es el de las bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco. Solo se permite ingresar hasta 3 litros de licor, 50 cigarrillos, 50 cigarros o 250 gramos de tabaco suelto. Traer más de lo permitido significa declararlo y pagar impuestos.

En cuanto al dinero en efectivo, si un viajero lleva más de US$ 10,000, está obligado a declararlo. No hacerlo puede traer sanciones serias. Y ojo: hay artículos totalmente prohibidos como drogas, armas sin autorización, productos de flora o fauna en peligro y algunos alimentos frescos que pueden representar riesgo sanitario.

Así, conocer las reglas de la Sunat ayuda a organizar tu maleta y evitar sorpresas desagradables al regresar al país. Saber qué objetos puedes traer al Perú sin pagar impuestos, desde ropa usada hasta electrónicos, accesorios y artículos de tocador, facilita planificar tu equipaje personal y pasar por la aduana de forma rápida, segura y sin problemas.

