RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Gobiernos no atienden pedido

Werner Salcedo asegura que Cusco planteó el gasoducto del sur: "Desde el presidente Humala"

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, indica que planteó la construcción del gasoducto sur desde el gobierno de Ollanta Humala, pero no obtuvo respuesta de este ni ningún otro mandato.

Cusco planteó el gaseoducto del sur "desde Humala"
Cusco planteó el gaseoducto del sur "desde Humala" (Composición Exitosa)

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/03/2026

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, afirmó que desde que Ollanta Humala gobernaba al Perú, su departamento planteó la construcción del gasoducto sur. Culpó al centralismo y a la falta de una política de hidrocarburos.

Gasoducto sur fue planteado a varios Gobiernos

El desabastecimiento del gas natural que ha generado una crisis energética tras la deflagración ocurrida en Cusco, evidencia la dependencia del país de una sola transportadora, hoy representada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Así, Werner Salcedo precisa que el 45% de la energía del Perú es abastecida por el gas de Camisea y que a raíz del incidente ocurrido "todos los peruanos nos estamos viendo afectados".

De acuerdo a la postura de Salcedo, es el "centralismo" el que ha desplazado la realidad por la que atraviesan las 25 regiones del país y que ahora se revela tras la fuga de gas en Cusco.

En ese sentido, precisa que esta problemática ha sido expuesta desde el gobierno del expresidente Ollanta Humala y desde tal mandato en adelante, el Gobierno Regional del Cusco ha insistido en la creación del gaseoducto sur, pero sin éxito.

¡Polémica total!: Comisión de Ética aprueba investigar a Milagros Jáuregui por imágenes de menores
Lee también

¡Polémica total!: Comisión de Ética aprueba investigar a Milagros Jáuregui por imágenes de menores

 "Se lo hemos planteado al gobierno de Ollanta, al gobierno del señor PPK, del señor Vizcarra, del señor Castillo, de la señora Boluarte, se lo hemos planteado al presidente Jerí; hoy se lo planteamos al presidente Balcázar", precisó.

Salcedo expuso que el expresidente Humala llegó hacia la capital de la provincia de La Convención y colocó, simbólicamente, un tubo de gas; sin embargo, la "corrupción" ha impedido ofrecer una solución a este problema. 

El gobernador del Cusco precisó que este año han impulsado entre el Gobierno Regional de Madre de Dios, Puno y Cusco en el lote 76, en Amarakaeri para que entre en funcionamiento e impulsar una política en hidrocarburos.

Fernando Rospigliosi se pronuncia sobre juicio por difamación a Delia Espinoza: "La seguiré criticando"
Lee también

Fernando Rospigliosi se pronuncia sobre juicio por difamación a Delia Espinoza: "La seguiré criticando"

Respuesta del Gobierno es el silencio

El gobernador Salcedo reitera que la propuesta de la creación del Gaseoducto Sur se ha visto impedido por la falta de capacidad para afrontar la creación de este megaproyecto.

"Lima, el centralismo, estos tipos de Gobierno no los desean. La respuesta es su silencio y su incapacidad; esa es la respuesta que tenemos de los gobiernos de turno", precisó.

 

Temas relacionados Cusco gas natural Gaseoducto Sur Werner Salcedo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA