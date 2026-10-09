Gobierno del Perú expresa su solidaridad con Panamá por fuertes sismos ocurridos el viernes 9 de octubre

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad con el pueblo panameño frente a los fuertes sismos ocurridos la tarde de este viernes 9 de octubre, así como con las familias afectadas por este sucesos.

Según los reportes del Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá, los movimientos telúricos de magnitud 7.6 y 8.0 tuvieron epicentro al sur de El Cacao, corregimiento ubicado en el distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste; asimismo, entre la 1:00 p. m. y las 3:00 p. m. se han registrado más de 40 réplicas.

Solidaridad peruana con el país centroamericano tras fuertes sismos

A través de un pronunciamiento oficial desde las plataformas de la Cancillería, el Gobierno peruano expresó su apoyo al Gobierno de la República de Panamá por los temblores que si bien es cierto no vienen dejando pérdidas humanas, sí ocasionó afectaciones a diversas infraestructuras, como, por ejemplo, viviendas, iglesias y vías para el transporte público.

"En estos momentos difíciles, el Perú formula sus sentidos votos por la pronta recuperación de las personas y zonas afectadas", señala la cartera ministerial a cargo de Carlos Espá.

Del mismo modo, la institución del Estado informó que está monitoreando la situación en Panamá y que se mantiene atenta a cualquier requerimiento de asistencia que pudiesen presentar nuestros connacionales en el país centroamericano.

Si en caso cualquier ciudadano peruano tuviera alguna emergencia a consecuencia de los sismos ocurridos, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que pueden contactarse con el Consulado General del Perú en Panamá, a través de los siguientes medios:

+ 507 6866 2294

[email protected]

Situación del litoral peruano tras fuertes sismos en Panamá

Tal como ocurre en esta clase eventos al oste, la Marina de Guerra del Perú inició su monitoreo en todo el litoral peruano para determinar la existencia de las condiciones que puedan ameritar declarar una alerta de tsunami.

#ÚltimoSismoLejano INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO 09-10-26 12:56:00 Magnitud: 7.6 Mw Referencia: 59 KM WSW OF LAS TABLAS, PANAMA Profundidad: 10.00 km Fuente: USGS https://t.co/dDegoHoS3N — Hidrografía Perú (@DHN_peru) October 9, 2026

Tras la evaluación correspondiente, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) emitió un pronunciamiento esta tarde dar devolver un poco de tranquilidad a todos los peruanos, en especial a quienes residen en los distritos cercanos a las playas.

En ese sentido, a través de sus plataformas oficiales, la entidad descartó la emisión de una alerta de tsunami para toda la costa del Perú, señalando que los eventos sísmicos en Panamá no reúnen las condiciones para activar dicha medida de prevención en nuestro país.

Desde la entidad instan a no bajar la guardia ante la posibilidad de nuevos sismos con el pasar de las horas, por estar el Perú sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico".