José Domingo Pérez niega golpe de Estado de Pedro Castillo: "El orden constitucional no se afectó"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de asumir la defensa de Pedro Castillo, el exfiscal José Domingo Pérez afirmó que el expresidente no incurrió en una infracción al orden constitucional al intentar cerrar el Congreso el 7 de diciembre del 2022, por lo que descartó un 'golpe de Estado'.

Afirma que derechos fundamentales de Castillo se vieron afectados

Tras no ser ratificado como fiscal, Pérez continúa su labor como abogado y, este lunes 6 de abril, anunció que será el abogado de Castillo, quien cumple una condena de 11 años de cárcel por "conspiración para la rebelión".

En exclusiva para Exitosa, el exmiembro del Equipo Especial Lava Jato destacó que el expresidente no viene siendo procesado por corrupción, sino que la causa aun deberá determinarse para que, finalmente, se ratifique o no su condena.

En ese sentido, negó que Castillo Terrones haya violado el orden constitucional el pasado 7 de diciembre del 2022, cuando declaró la disolución temporal del Parlamento e instauración de un gobierno de emergencia excepcional.

"Les voy adelantando que el orden constitucional no se revirtió ni se afectó. Lo que hubo es una posición que, seguramente, será examinada por los jueces de segunda instancia y advertirán que ese juicio al que fue sometido estuvo plagado de muchas irregularidades", aseguró.

Tras sostener que el proceso judicial de su patrocinado estuvo "plagado de arbitrariedades", Pérez insistió en que la inocencia de Castillo "subsiste".

"Si bien ha sido condenado en una sentencia que ha sido apelada, por lo tanto, no es firme. Su presunción de inocencia no se ha desvanecido", sostuvo el exfiscal.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el flamante abogado de Pedro Castillo, José Domingo Pérez, se refirió a la defensa que tendrá que emplear para lograr su excarcelación, creyendo en su inocencia. Recordó que no le permitieron contar con un abogado personal y... pic.twitter.com/uAXBL1C9RZ — Exitosa Noticias (@exitosape) April 7, 2026

Por ello, según el suspendido fiscal, la forma en la que se ha llevado este proceso ha afectado los derechos fundamentales del exmandatario, lo que ha conllevado a un cuestionamiento político que se ha extendido también a candidatos presidenciales.

Domingo Pérez revela respaldo político a Castillo

Pérez también indicó que Pedro Castillo este "viene a ser un preso político" y que se encuentra "secuestrado por la justicia". Además, reveló que también lo apoya políticamente.

"Son los términos con los que el presidente me ha solicitado que me pueda dirigir a la opinión pública, situación que no es ajena a diversos pronunciamientos de diversos juristas internacionales, los cuales también comparto", precisó Pérez.

El exfiscal reveló que lograr la libertad de Castillo mediante su defensa no solo responde al ejercicio de su profesión, sino que también se encuentra dentro del proyecto político "para lograr su libertad".