Fuerza Popular busca derogar parte de la reforma de pensiones tras "una imposición del Ejecutivo"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, habló respecto a la posición del fujimorismo sobre el octavo retiro de la AFP, que está en debate. La parlamentaria indicó que ha sido el Poder Ejecutivo el que estableció parámetros, además de que no observó las normas porque fue el que lo estableció.

Van a corregir dos puntos

Según la legisladora, el Gobierno presentó hace dos años una "inconstitucionalidad" frente al Tribunal Constitucional (TC), a lo que en su momento, le dieron la razón a ella. Sobre la nueva ley que será debatida, indicó que habrá puntos que se corregirán y que el Ejecutivo lo ignoró en su momento.

"Ellos no observan la norma porque ellos estaban de acuerdo con los puntos que ellos pusieron. En una negociación política siempre las partes dicen: Estos son los puntos". FP siempre ha tenido sus puntos, habían otras que coincidían con los puntos de FP, que eran sancionar los abusos de las AFP", manifestó.

Barbarán Reyes indicó que la cultura de ahorro desde los 18 años es un punto importante para los peruanos. Agregó que otras bancadas respaldaron a su agrupación, con respecto a los abusos de las AFP y que a pesar de que los puntos a observar no son de su propuesta, se involucrará en corregirlos.

"Es valiente que nosotros podamos enmendar puntos que, a pesar de que no la hayamos presentado nosotros, pero podemos corregirlos. En ese sentido, yo, como principal impulsora de que todos los peruanos tengan una pensión digna, Fuerza Popular siempre ha respaldado una reforma de pensiones enfocada en el ciudadano", sostuvo.

Fujimorismo no buscó eliminar el retiro del 95.5 %

La congresista de 31 años señaló que Fuerza Popular nunca presentó una iniciativa para anular el retiro del del que es acusado por la ciudadanía. En ese contexto, precisó que de su parte, expondrá dos propuestas para que sean observadas por los parlamentarios a cargo.

"Nosotros siempre con el objetivo de tener pensiones dignas. Quizás se puede evaluar los independientes deben o no. He presentado dos iniciativas legislativas para eliminar el aporte de independientes y levantar la prohibición del 95.5 % que afecta a jóvenes menores de 40 años", expresó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, la congresista Rosangella Barbarán señaló que su bancada política, Fuerza Popular, buscará derogar parte de la reforma de pensiones, señalando que fue el Ejecutivo quien "impuso" parámetros cuestionados. "Es valiente que... pic.twitter.com/0c3isyg7XQ — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2025

Por ende, la congresista Rosangella Barbarán de Fuerza Popular, aseguró que su bancada busca derogar una parte de la reforma de pensiones que el Ejecutivo impuso. A pesar de que no fueron puntos que estableció su bancada, buscará corregir dos en beneficio de la ciudadanía, que estalló por el octavo retiro de la AFP.