Guido Bellido: PJ archivó la investigación contra el congresista por presunta afiliación terrorista

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La investigación que se le realizaba al congresista Guido Bellido por el presunto delito de afiliación a organización terrorista fue archivada por el Poder Judicial. La defensa técnica del parlamentario presentó un recurso de apelación en el que hacía esta solicitud en el caso, lo que finalmente procedió a su favor.

Se archiva definitivamente

De acuerdo a la resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se declaró fundada la apelación y se ordenó el archivamiento definitivo. Esto se adoptó conforme al artículo 409 del Código Procesal Penal, basado en fundamentos jurídicos y fácticos presentados por la defensa de Bellido Ugarte.

"Revocar la Resolución N.º 15, del 21 de agosto de 2025, que declaró infundada la solicitud de excepción de improcedencia de acción planteado por la defensa del referido y, reformándola, declararon fundada la excepción de improcedencia de acción, disponiéndose el archivo definitivo de la causa respecto del recurrente", indica la decisión.

Al legislador, ex Perú Libre y actualmente en Podemos, se le investigaba por una presunta afiliación terrorista. La tesis del Ministerio Público indicaba que el político de 46 años perteneció a Sendero Luminoso entre 2017 y 2018, junto al condenado Guillermo Bermejo y al prófugo Vladimir Cerrón.

No obstante, el parlamentario siempre negó algún vínculo con el grupo subversivo y alegó que la investigación solo se sostenía en la versión de un colaborador eficaz, pero sin ninguna prueba que lo delate. "En cualquier Estado que no tenga connotación política, el MP debió archivarlo, pero como es político, quieren sacar provecho", argumentó.

Descargos de Guido Bellido

A través de sus redes sociales, el congresista saludó el fallo judicial, calificándolo como una "persecución" que duró más de cuatro años y que sobre la base del 'terruqueo' se buscó desprestigiar su imagen. Aseguró que todo inicio a raíz de que fue electo para ser un 'padre de la patria'.

"Inventaron hechos, fabricaron relatos y utilizaron a ciertos medios de comunicación para denigrar mi nombre y el de mi familia, intentando presentarme como lo que jamás he sido. Ese proceso, que pretendían llevar a juicio oral este lunes, nació viciado por el odio de clase, la discriminación y la persecución política", sostuvo.

HOY SE IMPUSO LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Tras más de 4 años de persecución, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ha declarado FUNDADA mi excepción de improcedencia de acción y ha dispuesto el ARCHIVO DEFINITIVO del proceso que se me seguía por el supuesto delito de... https://t.co/LqqjasKn4x — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) January 13, 2026

