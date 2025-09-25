Gustavo Adrianzén confirma recepción privada de Dina Boluarte con Donald Trump: Fue muy atento con él

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expremier y representante permanente del Perú ante la ONU, Gustavo Adrianzén, destacó la cordialidad y el trato respetuoso que primó en el encuentro privado entre la presidenta de la República, Dina Boluarte, con el mandatario de EE. UU., Donald Trump.

Dina Boluarte se reunió con Donald Trump

La presidenta Dina Boluarte se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como en diversas reuniones bilaterales y actividades económicas, que fortalecerán las relaciones bilaterales y la imagen del Perú como un actor confiable y abierto a las inversiones.

La mandataria sostuvo algunas reuniones con distintas autoridades como con el jefe de Estado de Brasil, Lula da Silva, y la alteza jeque Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, príncipe heredero de Kuwait, pero lo más resaltante fue una recepción privada con el presidente de EE. UU., Donald Trump. Sobre este encuentro, el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén no dudó en brindar detalles en una reciente entrevista a TVPerú.

Según precisó, el encuentro entre ambos mandatarios ocurrió la noche anterior, cuando Boluarte "pudo saludar e intercambiar algunas frases" con Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Adrianzén afirmó que siempre se mantuvo la cordialidad.

"Fue muy atenta", expresó, respecto al comportamiento de la jefa de Estado en la reunión dada en un ambiente reservado con su homólogo estadounidense. Además, agregó que las fotografías oficiales del evento serían compartidas por la Casa Blanca "seguramente" en los próximos días, y que la Presidencia del Perú las hará públicas "como corresponde".

¿Donald Trump cuestionó megapuerto de Chancay?

Dicha reunión se habría dado luego de que Dina Boluarte se presentara ante empresarios y evidenciara el rechazo internacional generado por la construcción del puerto de Chancay, una infraestructura controlada mayoritariamente por la empresa china Cosco Shipping.

Incluso, la mandataria señaló que al presidente Donald Trump "no le ha gustado" la inauguración del mencionado puerto, por lo que lo exhortó a sostener la reunión y decirle que "mire hacia América Latina, somos un solo continente que debe ser el más fuerte y tenemos la garantía de ello".

Gustavo Adrianzén sobre Dina Boluarte en la ONU

El representante permanente del Perú ante la ONU, Gustavo Adrianzén, también aprovechó su entrevista con TVPerú el miércoles 24 de septiembre, para valorar la composición de la delegación peruana y la disertación de la mandataria, quien, según sus palabras, se dirigió al "mundo como mujer, peruana y quechuahablante".

Asimismo, resaltó, que en el día central de la Asamblea General, Boluarte Zegarra fue "la primera mujer jefa de Estado del Perú" en ocupar el quinto lugar en la lista de oradores, "algo que nunca había ocurrido" antes, y también "la primera mujer jefa de Estado que en esta Asamblea General hizo uso de la palabra".

Es así como el exjefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, informó que la reunión entre Dina Boluarte y Donald Trump fue cordial y que la Casa Blanca tomó las fotos oficiales, las cuales serán publicadas "seguramente" en los próximos días.