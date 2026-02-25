Ilich López desliza que Acción Popular no daría voto de confianza al gabinete Miralles: "Hay mucha improvisación"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el congresista de Acción Popular, Ilich López, manifestó que planteará al Congreso de la República no darle el voto de confianza al Gabinete presidido por Denisse Miralles. Argumentó que el Gobierno de José María Balcázar ha evidenciado improvisación.

Acción Popular plantearía no dar voto de confianza

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, precisó que la llegada de José María Balcázar a la Presidencia de la República respondería a "caprichos electorales" de ciertas agrupaciones políticas por mantener su cuota de poder y no verse afectados ante las próximas votaciones. "Vienen las elecciones en poco tiempo y están queriendo ganar algunos votitos", precisó.

Indicó que los partidos políticos como Alianza para el Progreso (César Acuña) y Podemos Perú (José Luna Gálvez) aún no asumen públicamente la responsabilidad de haber apoyado la llegada del candidato de Perú Libre. "Deben asumir la responsabilidad los que han votado por el señor Balcázar", puntualizó.

En ese sentido, su postura es opuesta: apoyó al expresidente José Jerí. La reciente designación del Gabinete Ministerial no terminaría de convencer al congresista López principalmente porque alega que hay "mucha improvisación".

"Voy a plantear que no se de el voto de confianza porque, básicamente, consideró que hay mucha improvisación desde el inicio. Han empezado con el pie izquierdo", precisó.

"Voy a plantear la coherencia dentro de la bancada", añadió. En ese sentido, no cerró la posibilidad de presentar mecanismos de censura o vacancia ante el reciente gobierno de Balcázar. "Cualquier cosa puede pasar", precisó.

Balcázar da "un poco de tranquilidad al país", indica Edgar Tello

El congresista de Podemos Perú, Edgar Tello, precisó que el voto de confianza al gabinete de Miralles se va "a evaluar" porque indican que el poder permanece en los mismos partidos políticos.

"No se trata de caprichos del señor José Luna, Rafael (López Aliaga) y otros. (Balcázar) es de alguna manera alguien que generaba un poco de tranquilidad al país", indicó.

Indicó que la salida de José Jerí "era una necesidad" tal como ocurrió con la vacancia de Dina Boluarte. Indicó que la llegada del expresidente ocurrió como respuesta a la demanda de la población, pero sus asesores "no le habrían dado la orientación respectiva" para que continúe en el cargo.

El congresista Ilich López reafirma que hay "mucha improvisación" y anunció que presentará la propuesta de no otorgar el voto de confianza, ante la bancada de Acción Popular, tras la reciente juramentación del Gabinete Ministerial encabezado por Denisse Miralles.