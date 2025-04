Isaac Humala acusa "persecución política" contra Ollanta y Nadine Heredia: "Es un caso falso"

En entrevista con Exitosa, Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala, afirmó que existe una "persecución política" contra su hijo y su esposa puesto que el lavado de activos no era delito antes de 2007.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el polémico padre de los Humala indicó que la próxima sentencia que se dará lectura contra su hijo no corresponde al caso que está siendo imputado. Y es que, según sostuvo, tendrían que cambiar la imputación del delito.

Isaac Humala calificó como "falso" el caso que se sostiene contra Ollanta Humala y Nadine Heredia alegando que el delito de lavado de activos no existía antes del 2007. Según indicó, podría tratarse de un acto ilícito llamado "pre coima".

En esa línea, el padre del expresidente señaló que es "correcto" que su nuera Nadine Heredia haya solicitado asilo en el vecino país de Brasil. Según explicó, es mejor que haya tomado esta decisión en lugar de permanecer en la clandestinidad como Vladimir Cerrón. Isaac Humala dejó entrever que permanecer en la cárcel habría sido injusto.

"Si a mi me están persiguiendo por otra cosa, que no era delito, lo menos que puedo hacer es escapar y no fugarme como Cerrón. Si me van a amparar, me voy en lugar de estar 15 años preso por un caso que no existe o existía cuando me imputaron", manifestó.