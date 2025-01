Isaac Humala cree que la esposa de Antauro sería peor que Nadine Heredia como primera dama: "Le va a ir mal"

Isaac Humala, abogado peruano y fundador del Movimiento Etnocacerista, se refirió a sus hijos, Ollanta y Antauro, y cómo la política ha generado ciertos quiebres en su familia. Además, apuntó a que Ina Andrade, su nuera, podría ocupar un rol mucho más perjudicial que el que tuvo Nadine Heredia como primera dama del Perú.

Durante una entrevista, el patriarca de los Humala fue consultado por cómo es la relación actual que mantiene con sus hijos. En respuesta, afirmó que su vínculo con el exmandatario no es el mejor, debido a que, según sus palabras, actuó mal contra Antauro. Esto ocasiona que le sea difícil poder reconciliarse con él, al punto de no querer siquiera verlo.

"Con Ollanta he roto, más que todo, porque siendo su hermano de padre y madre, estando juntos toda la vida, y después haber empeorado su situación, torturar a su hermano (Anta, eso no puedo perdonarlo. No podría tomar un café con él, porque eso ha hecho a su hermano", refirió