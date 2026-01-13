Alfonso López Chau estuvo preso sin cometer delito, afirma Indira Huilca: "Una detención arbitraria"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/01/2026
En entrevista con Exitosa, la candidata a diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, aseguró que el líder y candidato presidencial de su partido, Alfonso López Chau, estuvo preso sin haber cometido ningún delito. Alertó que el político es víctima "acusaciones bastante extrañas" en esta contienda electoral.
López Chau no habría cometido ningún delito
Tras reconocer que estuvo en la cárcel, la figura de Alfonso López Chau ha recibido cuestionamientos por no haber consignado dicha información en su hoja de vida presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE).
En medio de la polémica, Indica Huilca precisa que estos cuestionamientos forman parte de "acusaciones bastante extrañas" que se enmarcarían en una contienda política agresiva.
Ahí es donde ubico estas acusaciones en contra de Alfonso López Chau y precisó que este no había cometido ningún delito tal como se afirmó. "Lo del robo fue sacado en un tweet", precisó.
"En primer lugar, no cometió ningún delito, Alfonso López Chau no ha sido ni sentenciado, ni condenado, ni procesado, ni acusado fiscalmente por ningún delito", precisó.
Huilca exhortó que se revise el registro de condenas que otorga el Poder Judicial en donde se indica que el caso del López Chau no cuentan con ninguna sentencia o condena. "Por eso ha podido inscribirse en este proceso", indicó.
La candidata a la Cámara de Diputados señaló que en el partido Ahora Nación comparten la visión de unirse para "recuperar una senda de respeto al Estado de derecho".
Por ello considera que el partido es "una de las pocas alternativas" centrada en ubicar las demandas de los ciudadanos cansados del actual Congreso de la República y de gobiernos "cómplices".
Detención ocurrió por oposición al régimen totalitario
Huilca detalló que la detención de López Chau se enmarcó en el régimen totalitario del general Juan Velasco Alvarado durante los años 70, cuando este era opositor al gobierno militar.
"Él fue detenido en los años 70 cuando era menor de edad con 20 años, en ese tiempo la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Fue detenido en el contexto de actividades que él realizaba siendo joven", señaló.
Recordó que durante el régimen de Velasco, muchos jóvenes como López Chau mostraban una posición crítica en contra de este gobierno. "En ese contexto fue detenido y apresado", precisó Huilca.
Debido a su oposición al régimen, Alfonso López Chau no habría sido detenido por ningún delito, tal como precisó la candidata como diputada, Indira Huilca.