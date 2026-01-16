Elecciones 2026: Mirtha Vásquez califica de "ataques políticos" a cuestionamientos a Alfonso López-Chau

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras reconocer que estuvo en la cárcel, el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, fue cuestionado por no haber consignado esta información en su hoja de vida presentada ante el JEE. Ante ello, la candidata al Senado por el mismo partido, Mirtha Vásquez, salió en defensa del político.

En diálogo con Exitosa, la expresidenta del Congreso afirmó que los cuestionamientos al fundador de Ahora Nación se tratan de "ataques políticos" y que se basan en hechos ocurridos hace muchos años atrás, en referencia a sus dos detenciones durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado.

"Yo que siempre he defendido la transparencia y la voy a seguir defendiendo, me parece que, en estos casos, sí se tratan más de ataques políticos donde le restriegan a Alfonso López-Chau cosas que han sucedido hace muchísimo tiempo", aseguró.

Vásquez señaló que López-Chau, de 75 años, es un demócrata y que ha tenido "siempre una conducta en la que ha rechazado el terrorismo" y atribuyó las críticas sobre presuntos cambios de versiones a su corta edad en la época en la que fue preso político.

López Chau renuncia a la UNI

"Estamos hablando de los años 70, cuando él era un menor de edad, a él lo detuvieron como menor como pasa ahora, por ejemplo, que detienen arbitrariamente a la gente, le inventan cargos", sostuvo.

La excongresista sostuvo que los detalles exactos alrededor de las circunstancias en las que el político peruano fue detenido "se pierden después de tantos años", y recalcó que no posee ninguna sentencia en su contra.

"No hay que dejar de decir que esas fueron circunstancias en las que estábamos en un gobierno militar. Él era un menor de edad y, finalmente, nunca fue sentenciado, nunca fue objeto de ningún proceso. Por eso es que no tiene ningún antecedente, y eso debe ser lo que prime", sentenció Vásquez.

Indica Huilca afirma que López-Chau no cometió ningún delito

Días atrás, en entrevista con Exitosa, la candidata a diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, aseguró que el líder y candidato presidencial de su partido, Alfonso López Chau, estuvo preso sin haber cometido ningún delito. Alertó que el político es víctima "acusaciones bastante extrañas" en esta contienda electoral.

"En primer lugar, no cometió ningún delito, Alfonso López Chau no ha sido ni sentenciado, ni condenado, ni procesado, ni acusado fiscalmente por ningún delito", precisó.

Huilca exhortó a que se revise el registro de condenas que otorga el Poder Judicial en donde se indica que el caso del López Chau no cuentan con ninguna sentencia o condena. "Por eso ha podido inscribirse en este proceso", indicó.