Tragedia en Pataz: Tres personas muertas y otras seis heridas tras deslizamiento de tierra por lluvias intensas

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias de esta tarde dejó un saldo de tres personas fallecidas, seis lesionados y una persona atrapada en el anexo El Encanto, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, en la región La Libertad.

El hecho ha conmocionado a la población local, que se encuentra en estado de alerta por la magnitud de la tragedia y el temor de que nuevas precipitaciones generen más desastres en la zona. Según el reporte difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) a través de su cuenta oficial en X, el desastre también afectó una vivienda en la zona.

El municipio local ejecuta la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinó el levantamiento de los cuerpos, mientras se mantiene la alerta por posibles nuevos deslizamientos debido a las lluvias persistentes. Las autoridades han señalado que la situación es crítica y que cada minuto resulta vital para salvar vidas.

Rescate de heridos

De acuerdo con información oficial, personal médico proveniente de los centros de salud de Parcoy y Llacuabamba, junto con pobladores de la zona, lograron rescatar a cinco personas que presentaban lesiones.

Los heridos fueron trasladados a establecimientos de salud cercanos para recibir atención inmediata. La labor de los vecinos ha sido fundamental, pues muchos se organizaron de manera espontánea para remover tierra y piedras con sus propias manos, en un intento desesperado por liberar a los atrapados.

#LaLibertad: esta tarde, a consecuencia de #LluviasIntensas, se produjo un #Deslizamiento que afectó vivienda y dejó 3 fallecidos, así como 6 lesionados y una persona atrapada en el anexo El Encanto, distrito #Parcoy, provincia Pataz. Municipio ejecuta la #EDAN y coordina el... pic.twitter.com/iFjc14rArl — COEN - INDECI (@COENPeru) March 15, 2026

Acciones de respuesta

El Gobierno Regional de La Libertad coordina con el Ejército el envío de un helicóptero desde el Colegio Militar Ramón Castilla, en Huanchaco, con el objetivo de trasladar brigadistas y equipos de respuesta hacia la zona afectada. La emergencia se registró alrededor de la 1:20 p.m., según precisó el Centro de Operación de Emergencia Regional (COER) de La Libertad.

Las autoridades regionales han advertido que el acceso terrestre es complicado debido a la acumulación de lodo y piedras, lo que hace indispensable el apoyo aéreo para acelerar las labores de rescate.

🚨 #𝗖𝗢𝗘𝗥𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 📢

𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗘𝗠𝗘𝗥𝗚𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗡°- 𝟭𝟯𝟯 - 𝟮𝟬𝟮𝟲

📝 𝗣𝗲𝗹𝗶𝗴𝗿𝗼: 𝗗𝗘𝗦𝗟𝗜𝗭𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢

📌 𝗟𝘂𝗴𝗮𝗿: Anexo El Encanto, Distrito de Parcoy, Provincia Pataz.

📅 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮 𝘆 𝗛𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼: 15/03/2026 13:15 horas pic.twitter.com/4C5OCPgFYy — Siente Trujillo (@siente_trujillo) March 15, 2026

El Senamhi mantiene activa una alerta por fuertes lluvias que afectan hasta en 13 regiones del país, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y huaicos en la sierra. En La Libertad, las precipitaciones han generado múltiples emergencias en los últimos días, sumando presión a las autoridades locales y regionales.

La población de Pataz vive con temor, pues cada jornada de lluvia puede convertirse en una amenaza mortal, como se evidenció en este nuevo desastre. Con tres fallecidos confirmados, las labores de rescate continúan mientras brigadistas y equipos especializados se desplazan hacia la zona.

La tragedia deja en evidencia la urgencia de medidas preventivas más sólidas y de un sistema de alerta temprana que permita reducir el impacto de fenómenos naturales que, año tras año, golpean con fuerza a las poblaciones más expuestas.