JEE señala a Rospigliosi y oficial mayor del Congreso de infringir neutralidad por uso de cámara en mitin de Keiko

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Un informe del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo pide que Fernando Rospigliosi, en su calidad de presidente del Parlamento, y Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso de la República, emitan sus descargos por la presunta infracción a la neutralidad electoral. Ello, tras el uso de una cámara del Parlamento en servicio del mitin partidario de Fuerza Popular en Trujillo.

Piden descargos por uso de cámara

En el marco de las Elecciones General 2026, el JEE de Pacasmayo informó que existiría una presunta infracción a la neutralidad estatal, tras la revisión de informes presentados el 3 de noviembre por la coordinadora de fiscalización de ese JEE.

"Se pone en conocimiento de este ente electoral sobre la presunta infracción a las normas que regulan la neutralidad estatal en periodo electoral", indico.

JEE informa sobre presunta infracción a neutralidad electoral

Tal infracción recaería tanto en Rospigliosi y Forno por el "uso indebido de bienes públicos, a favor de la organización política Fuerza Popular". Ante ello, el JEE de Pacasmayo continúa el proceso a seguir sobre tales autoridades públicas, de acuerdo al Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.

Por ello, tal jurado ha dispuesto que se "realice sus descargos en el plazo de un día calendario, luego de notificado", según el propio reglamento. De esta manera, ambos funcionarios deberán brindar sus declaraciones ante el caso en mención.

" (...) los señores Fernando Miguel Rospigliosi Capurro y Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez, presidente y oficial mayor del Congreso de la República, respectivamente, a fin de que en un plazo no mayor de un día calendario, luego de notificada la presente resolución, procedan a realizar sus descargos"

La notificación ha sido presentada, por única vez, a través de la mesa de partes virtual del Congreso de la República y piden que ambos funcionarios cumplan con generar su Casilla Electrónica personal.

Comisión de Fiscalización solicita información

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, solicitó al oficial mayor que informe sobre el uso de la cámara de video utilizada durante el mitin de la organización política, Fuerza Popular, durante la oficialización de la precandidatura de Keiko Fujimori.

La solicitud pide que se brinde información detallada de la cámara en cuestión, el nombre del funcionario que custodió el dispositivo, área a la que pertenece, entre otros. "Asimismo, nos informe sobre las acciones desarrolladas a fin de determinar responsabilidades administrativas y/o penales a que dieran lugar", indicó.

Por el momento, Fernando Rospigliosi y Giovanni Forno, presidente y oficial mayor del Congreso, respectivamente, deberán emitir sus descargos tras el uso del dispositivo durante el mitin de Keiko Fujimori en Huanchaco, Trujillo.