Jefe de la ONPE garantiza transparencia en elecciones generales: "No existe posibilidad de que exista un fraude"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A dos días de celebrase las elecciones generales 2026, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, garantizó la total transparencia de la jornada democrática que determinará a las nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años.

En entrevista exclusiva para Exitosa, el funcionario aseveró, que el sistema electoral peruano está conformado de tal manera que es imposible que pueda gestarse un fraude electoral en los comicios de este domingo 12 de abril.

"En el Perú tenemos un sistema absolutamente garantista"

Durante su participación en el programa "Hablemos Claro", el jefe de la ONPE rechazó rotundamente que en el Perú se de la posibilidad de alguna irregularidad en el desarrollo de las elecciones 2026, haciendo referencia, además, a las acusaciones de un supuesto fraude hace cinco años.

Según afirmó, tendría que configurarse la complicidad del Gobierno junto a las organismos electorales para que pueda perpetrarse la trama contra voluntad popular. En ese sentido, destacó la labor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para hacer respetar el derecho al voto de más de 27 millones de peruanos.

"En el Perú tenemos un sistema absolutamente garantista. Tenemos tres organismos electorales, el JNE liderado por Roberto Burneo que está haciendo un gran trabajo. El órgano jurisdiccional está haciendo un gran trabajo. Reniec tiene, con Carmen Velarde, uno de los mejores padrones electorales de la historia y nosotros hemos trabajado siempre con muchísima integridad, con muchísima transparencia. No hay posibilidad alguna, de que se pueda concretar un fraude electoral en el Perú. De eso tenemos que ser claros y contundentes", enfatizó.

(Noticia en desarrollo...)