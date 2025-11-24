José Jerí estaría "entrando al show" en la gestión de seguridad, advierte congresista Karol Paredes

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Karol Paredes, de Avanza País, calificó a la gestión mediática del presidente José Jerí y sus medidas contra la inseguridad como un "show". Advirtió la falta de medidas efectivas y exigió al Ejecutivo evitar "abuso excesivo" en sus facultades legislativas.

En diálogo con Punto Final, la presidenta de la Comisión de Defensa se refirió al pedido de facultades legislativas por parte de Jerí y el Ejecutivo, reconociendo que esta iniciativa puede acelerar respuestas frente a la criminalidad, pero que no representa una solución integral.

"Esto solo busca una respuesta rápida para no estar buscando esos espacios lentos que se puede tener en el Congreso. Ayudaría a que la gente empiece a generar confianza interna", afirmó.

Exige frenar el "show" y fortalecer a la PNP

Paredes señaló que coincide parcialmente con la percepción del presidente Jerí sobre que "algo se está haciendo", pero insistió en que aún carece de soluciones reales.

Uno de los puntos más críticos surgió al referirse a las constantes visitas de Jerí a penales para ejecutar operativos conjuntos con la PNP. Respecto a estos esfuerzos, sostuvo que los gestos mediáticos no serán suficientes sin acciones sólidas.

"Yo considero que ya estamos entrando al show, porque necesitamos respuestas concretas, que tienen que ver con presupuestos reales", enfatizó.

Por ello, resaltó la importancia de fortalecer a la Policía Nacional como institución, otorgándole condiciones adecuadas para poder trabajar contra la delincuencia en materia de inteligencia, tecnología y logística.

Exhortó al Ejecutivo a no abusar del poder

Karol Paredes también aclaró su postura respecto al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, con la cual el gobierno de Jerí busca modificar e incorporar normas adicionales respecto a la seguridad del país. Si bien se mostró a favor, advirtió que se debe evitar el "abuso excesivo".

"Si no hay presupuesto, no hay nada. Esperamos que, a partir de esta delegación de facultades, se den los presupuestos, pero también hay que hacer un control real de parte de nosotros. Que no sea un abuso excesivo de parte del Ejecutivo una vez que nosotros aprobemos esa delegación de facultades", precisó.

Sobre la posible penalización a la prensa por filtraciones de documentos, como parte de las iniciativas legales del Ejecutivo, la legisladora negó darle un "cheque en blanco" por parte del Parlamento, pues es una ley que deberá ser evaluada y posteriormente aprobada.

Por último, respecto a postura de Jerí a favor de irrumpir en la Embajada de México para ejecutar una orden de captura contra la expremier Betssy Chávez, señaló que respetarán lo que disponga la Cancillería.

