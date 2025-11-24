RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política

José Jerí anuncia desaparición del INPE de conseguir facultades legislativas: "Tenemos que dejar las cosas encaminadas"

El presidente José Jerí anunció que el INPE desaparecerá como parte del proceso de restructuración que se busca impulsar con el pedido de facultades legislativas al Congreso.

José Jerí anuncia que el INPE desaparecerá
José Jerí anuncia que el INPE desaparecerá (Composición Exitosa)

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/11/2025

El presidente José Jerí se refirió a la actual situación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y su impacto en la inseguridad ciudadana, en ese sentido, anunció que la institución desaparecerá de conseguir las facultades legislativas solicitadas al Congreso. 

Reestructuración del INPE

En entrevista con Beto Ortiz en el Valor de la Verdad, el mandatario negó que sus visitas a los penales durante las requisas haya sido para hacer "show". 

"No, ellos nos han intimidado en nuestras calles con sus hechos criminales, lo mínimo que debíamos hacer como Estado era también entrar en sus casas y hacerles lo mismo que nos hacen a nosotros", detalló. 

Fue en medio de ello que, primero especificó que se tiene que meditar cuanto tiempo se seguirán llevando estos esfuerzos en los penales del país, pero en esa línea que recordó el pedido de facultades legislativas al Congreso para reorganizar, cambiar el concepto y la forma del INPE, así es como anunció que "el INPE va a desaparecer". 

"Eso lo hemos pedido en las facultades, estamos esperando que el Congreso, justamente apoye ello. El INPE como tal, como lo hemos conocido, inicia el proceso de cambio a raíz de las facultades que le hemos pedido al Congreso para reorganizarlos y que ese concepto que se tenía se extinga. El tiempo es corto, el reto es mayúsculo pero tenemos que dejar las cosas encaminadas en nuestro país", expresó. 

Jerí explicó que lo que buscan es que el INPE ya no sea asociado con una institución llena de corrupción "el cáncer". Sin embargo, resaltó que así como hay agentes malos, hay buenos y algunos le devuelven la esperanza en el trabajo que se tiene que hacer en los penales. 

Resultados del Estado de Emergencia

Habiendo pasado más de 30 días de la declaratoria del estado de emergencia, Ortíz hizo la pregunta de miles de ciudadanos entorno a los resultados de la medida en cuanto a la inseguridad ciudadana. Respecto a ello, el mandatario señaló que la medida permite que los funcionarios del Ejecutivo se encuentren en las calles. 

"El estado de emergencia es resultado de que hay un Gobierno que está en la calle, fundamental. El estado de emergencia es una de las estrategias que pudimos encontrar para darle las facilidades a las fuerzas del orden que, sobre la información que teníamos poder intervenir directamente y poder tener resultados", manifestó. 

Jerí sostuvo que el estado de emergencia es una herramienta pero no la solución a la criminalidad organizada que atormenta a nuestro país. Resaltó que las instituciones como la PNP y las Fuerzas Armadas han sido debilitadas por otras gestiones y pese a ello se están articulando todas las fuerzas para luchar con este mal. 

Es en ese contexto que el presidente José Jerí anunció la desaparición del INPE como se conoce, ello sucederá tras la reestructuración que busca llevarse a cabo con la delegación de facultades legislativas

Temas relacionados Congreso facultades legislativas INPE José Jerí

