CONFIEP se pronuncia contra denuncias de "fraude en desarrollo" y exige respetar resultados electorales

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) fijó una postura firme frente a la creciente crispación política posterior a los comicios.

A través de un comunicado oficial, el gremio empresarial manifestó su rechazo absoluto a los cuestionamientos vertidos sobre el proceso de votación, en un contexto donde el parlamentario Roberto Sánchez encendió las alarmas al denunciar presuntas irregularidades sin presentar el sustento correspondiente ante la opinión pública.

El impacto de las denuncias en la estabilidad

Para la CONFIEP, este tipo de discursos desestabiliza directamente el ecosistema democrático y legal del país, entorpeciendo las funciones de los organismos electorales pertinentes.

"Estas afirmaciones no contribuyen a fortalecer la transparencia electoral ni la confianza ciudadana. Por el contrario, generan incertidumbre, debilitan la institucionalidad democrática y favorecen la prolongación innecesaria del proceso de proclamación oficial de resultados", remarcó la institución.

El gremio insistió en que el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas constituye la base de la convivencia pacífica. En ese sentido, expresaron que "el Perú necesita respeto a los resultados electorales y una transición ordenada".

Además, recordaron que este escenario de cuestionamientos ya se ha vivido previamente en la historia reciente, por lo que hicieron un llamado de atención directo indicando que "al igual que hicimos el 2021, demandamos a las organizaciones políticas a reconocer los resultados electorales".

Urgencias nacionales frente a la crisis

La cúpula empresarial advirtió que el debate político actual distrae la atención de problemas prioritarios que afectarán directamente a la población en el corto plazo. La organización empresarial señaló que la falta de certezas perjudica la preparación del Estado frente a catástrofes climáticas y la delincuencia.

"Esta situación es preocupante, considerando los desafíos que enfrenta el país. El Perú debe prepararse para afrontar amenazas de gran magnitud como el inminente Fenómeno El Niño y la grave crisis de inseguridad ciudadana", sentenció la CONFIEP.

La intervención de la CONFIEP busca poner un freno a la retórica de confrontación instalada tras la jornada electoral. Al validar el proceso, el empresariado privado busca asegurar un piso mínimo de estabilidad jurídica que impida una parálisis económica severa.

En definitiva, el sector privado advierte que la legitimidad de las autoridades electas y el respeto irrestricto a los organismos democráticos son condiciones indispensables para que el Perú deje atrás la polarización y pueda organizarse con éxito frente a las severas crisis climáticas, económicas y de seguridad ciudadana que amenazan su desarrollo.