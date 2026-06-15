José Domingo Pérez acusa a Jorge Nieto de liderar "campaña de terruqueo" contra Juntos por el Perú

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La campaña electoral de segunda vuelta se ha visto marcada por acusaciones cruzadas. El excandidato de El Buen Gobierno, Jorge Nieto, vinculó días atrás a Juntos por el Perú (JP) y a su líder Roberto Sánchez con el Movadef, generando un intenso debate sobre la memoria del terrorismo y la legitimidad política.

Desde JP, las respuestas fueron inmediatas: negaron cualquier relación y acusaron a Nieto de difundir afirmaciones sin sustento. En complemento a ello, este lunes, el JNE rechazó los recursos de nulidad de mesas en el extranjero presentados por JP, particularmente en Argentina, al considerar que fueron ingresados al Perú fuera de plazo.

Este contexto de tensión electoral alimentó la percepción de que el partido reaccionaba con nerviosismo ante la posibilidad de una victoria de Fujimori en la segunda vuelta.

La posición de José Domingo Pérez

El exfiscal del caso Lava Jato y actual miembro del equipo técnico de JP, José Domingo Pérez, salió a aclarar la situación en entrevista con Exitosa. Negó que en la interna del partido existan "ánimos caldeados" y sostuvo que lo que hay es una "legítima preocupación" frente a una "campaña de terruqueo" que, según él, ha sido liderada por Jorge Nieto y amplificada por ciertos medios.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, José Domingo Pérez, señaló que en la interna del partido existe una "legítima preocupación" por una campaña de 'terruqueo' emprendida por algunos medios, liderada... pic.twitter.com/LaPUW1gphn — Exitosa Noticias (@exitosape) June 16, 2026

Pérez explicó que la reacción del partido no responde a un estado de confrontación, sino a la necesidad de defenderse de lo que consideran una afrenta y un agravio.

"Como corresponde, mostramos una preocupación firme de cara a esta parte final del proceso electoral, concentrando todas nuestras acciones en los recursos que se están presentando para que se respete la voluntad popular", señaló.

La acusación contra Nieto

El exfiscal fue más allá al responsabilizar directamente a Nieto de encabezar esta campaña de vinculación con el Movadef. Con ello, buscó instalar la idea de que las acusaciones no son espontáneas, sino parte de una estrategia política para desacreditar a JP en la recta final de la elección.

La disputa entre Nieto y Sánchez, ahora reforzada por las declaraciones de José Domingo Pérez, refleja cómo el "terruqueo" se ha convertido en un eje central de debate en la campaña. Mientras JP insiste en que sus recursos buscan garantizar el respeto al voto y que su reacción es legítima, Nieto mantiene la narrativa de que el partido alberga figuras con vínculos cuestionables.

El rechazo del JNE a los pedidos de nulidad añade un componente institucional que complica aún más el escenario. En este cruce, la acusación de Pérez contra Nieto marca un nuevo capítulo en la confrontación política y mediática que atraviesa la segunda vuelta.