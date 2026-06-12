Roberto Sánchez y JP rechazan que los llamen fraudistas y advierten: "Hay algo que no nos parece transparente"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, brindó una conferencia de prensa donde le planteó a Keiko Fujimori una revisión exhaustiva de la segunda vuelta de las elecciones generales por, presuntamente, haber encontrado una serie de irregularidades en el proceso de conteo de votos.

Rechazan que los llamen fraudistas

En ese sentido, Exitosa logró hacerle una pregunta al postulante al sillón de Pizarro acerca del anuncio que había hecho anteriormente sobre si respetará los resultados revelados por ONPE al finalizar todo el conteo. Sobre ello, el aún congresista ratificó que existiría temar que se deben aclarar tras la jornada del 7 de junio.

Seguidamente, Roberto Sánchez habló sobre el señalamiento de un sector de la prensa que los calificó de "fraudistas" ante el pedido de nulidad de miles de votos en Lima y Estados Unidos. El integrante de Juntos por el Perú afirmó que lo único que busca es que se respeten a los más de 9 millones de ciudadanos que votaron por su opción.

"Es bueno aclarar sobre los titulares que nos han calificado de "fraudistas" de que "pateamos el tablero", esos son sus titulares, háganse responsables. Transparencia, respeto al voto popular, democracia, cero controversias, eso significa develar acciones donde creemos y sospechamos con indicios que hay algo que no nos parece", indicó.

Jurados Electorales Especiales y JNE deberán resolver controversias

Seguidamente, el candidato precisó que tanto él como su movimiento político están en el derecho de presentar los recursos que crean convenientes. Dejando de lado ese aspecto, Sánchez Palomino volvió a referirse a la propuesta planteada a la lideresa de Fuerza Popular de realizar en conjunto una segunda revisión a los votos ya procesados en esta segunda vuelta.

"Estamos en el marco de este proceso y ese es nuestro derecho, ciertamente, es que estos hechos se han resuelto en gobiernos locales hasta con una moneda al aire. Yo creo que podemos ser capaces de hacer un pacto de cero controversias y por eso hemos planteado esta medida política", añadió.

Por último, anunció que su partido viene haciendo una recolección de recursos económicos para que se pueda pagar las tasas correspondientes a los recursos presentados. Según indicó, esto será clave para mantener su postura frente a las presuntas irregularidades encontradas en este proceso.

De esta manera, Roberto Sánchez, candidatos por Juntos por el Perú, rechazó que les califique de "fraudistas" ante el reciente pedido de Juntos por el Perú para anular miles de mesas de sufragio en Lima y EE.UU.