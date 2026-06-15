José Domingo Pérez no descarta incursión política mientras lidera defensa de Pedro Castillo

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado José Domingo Pérez analiza actualmente su futuro político tras finalizar su etapa en Juntos por el Perú. Aunque prioriza la excarcelación de Pedro Castillo en su sentencia de prisión, mantiene abierta la posibilidad de participar en futuras elecciones regionales y municipales peruanas.

Prioridad en la defensa legal

El integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú explicó para Exitosa que sus compromisos profesionales actuales son los que definen su agenda. Según José Domingo Pérez, su obligación inmediata radica en la defensa técnica del exmandatario ante la sentencia de prisión dictada recientemente.

"Mi principal obligación en este momento es lograr la excarcelación del presidente Pedro Castillo; soy su abogado para el juicio de apelación por la sentencia que lo ha condenado a más de once años de cárcel y esa es mi prioridad absoluta", declaró.

Esta responsabilidad judicial condiciona cualquier otra actividad pública que el abogado pudiera asumir próximamente. El jurista subrayó que, si logra cumplir exitosamente con esta tarea legal, recién podrá considerar otros aspectos, descartando por ahora una participación política activa y permanente en este corto plazo.

La defensa legal del exmandatario demanda gran parte de su tiempo y atención exclusiva. Por ello, el abogado busca mantenerse firme en su labor para garantizar el debido proceso en el próximo juicio de apelación que enfrentará el exjefe de Estado.

Evaluación del escenario electoral

A pesar de enfocarse en los juzgados, el especialista no cerró totalmente la posibilidad de incursionar en los próximos comicios electorales. El abogado aclaró que posee el derecho legítimo de participar en la vida política del país, manteniendo una postura vigilante sobre el escenario nacional.

El letrado manifestó su firme compromiso con la defensa de la democracia peruana frente a lo que denomina riesgos autoritarios. Según José Domingo Pérez, su presencia política, de concretarse, buscaría principalmente acompañar a la sociedad civil en la defensa de derechos ciudadanos frente a diversas amenazas.

La posibilidad de integrar otras agrupaciones políticas es un tema que aún se mantiene en fase de análisis. El profesional enfatizó que no ha tomado una decisión final sobre su futuro, evaluando cuidadosamente cómo sus acciones legales y políticas impactarán en la actual coyuntura nacional.

Ante ello, el abogado reiteró que su eventual participación no necesariamente sería de forma activa, sino que podría limitarse a un acompañamiento necesario en la defensa de los derechos democráticos. Esta decisión dependerá de cómo se desarrollen los procesos electorales venideros en el país.