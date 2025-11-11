Detienen a exrecluso de Challapalca armado frente a un grifo en plena vía pública

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El exinterno del penal de Challapalca, identificado como Esdras Loje Vásquez (38), natural de Trujillo, fue detenido la madrugada del domingo por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando merodeaba armado por las inmediaciones del grifo Caplina, en el centro poblado Augusto B. Leguía, en Tacna.

El sujeto, conocido en el mundo delictivo como "Loco Esdras" o "Chino Mandarín", tenía en su poder una pistola abastecida con municiones y otra cacerina cargada, según informó la PNP.

En moto y con actitud sospechosa

La intervención ocurrió cerca de la 1:30 a. m., cuando el personal de la comisaría Augusto B. Leguía patrullaba por la avenida Collpa. Los agentes observaron una motocicleta lineal marca Pacific modelo PC125, color negro y de placa 4242-HZ, estacionada frente al servicentro Caplina. Al acercarse, detectaron la presencia de Loje Vásquez, quien vestía un chaleco anaranjado con cintas reflectantes, similar al que utilizan los obreros de construcción civil. Al ser abordado por los efectivos, el exrecluso de Challapalca mostró una actitud desafiante y no portaba su documento de identidad.

Según la PNP, el detenido sería presunto integrante de la banda criminal "Los correcaminos fronterizos", y actualmente usaría el alias de "Timón".

El arma estaba escondida en su ropa interior

Durante el registro personal, los agentes encontraron dentro de su ropa íntima una pistola marca Taurus, con el número de serie limado y abastecida con 11 municiones. El arma fue hallada oculta entre sus calzoncillos.

Además, en el interior de una mochila negra que llevaba consigo se descubrió otra cacerina con la misma cantidad de cartuchos, tarjetas de crédito de distintos bancos y varios chips telefónicos.

El sujeto fue trasladado a la comisaría y se dio aviso al fiscal de turno, Víctor Flores Limache, para las diligencias correspondientes.

Amplio prontuario delictivo

Esdras Loje Vásquez purgó condena en el penal de Challapalca tras ser procesado por los delitos de organización criminal, tenencia ilegal de armas y robo agravado. En 2018 fue sentenciado a seis años de prisión efectiva, pena que culminó en junio del 2024.

De acuerdo a la Fiscalía de La Libertad en 2017, durante un megaoperativo policial, fue desarticulada la organización "Trilogía-Trujillo", dedicada a extorsionar a transportistas y cometer robos armados en el norte del país. En ese grupo también figuraba Loje Vásquez, uno de los miembros más violentos, según reportes policiales.

En manos de la justicia otra vez

Con esta intervención, la Policía Nacional logró la captura del exrecluso reincidente que, pese a haber cumplido condena en Challapalca, vuelve a ser detenido con municiones y un arma ilegal. Mientras que el Ministerio Público inició las diligencias del caso.