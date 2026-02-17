José Jerí: Congreso debate hoy la destitución de un tercer presidente en poco más de tres años

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde las 10:00 a. m. de este martes 17 de febrero, el Congreso de la República debatirá en un Pleno Extraordinario, las mociones que proponen la censura del presidente José Jerí Oré, en su condición de titular del Parlamento.

Tras cumplir con el requisito mínimo de firmas (78), de acuerdo con lo que dicta el artículo 50 del Reglamento del Poder Legislativo, la representación nacional tendrá en sus manos la posibilidad de destituir a un tercer presidente en poco más de tres años, luego de aprobar las vacancias de Pedro Castillo (2022) y Dina Boluarte (2025).

De no aprobarse la censura, la vacancia queda latente

Ante la opiniones divididas sobre cuál debería ser el procedimiento constitucional que debería regirse para abordar la destitución del jefe de Estado, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, precisó que la figura es de la censura, mas no la de vacancia, por ser José Jerí, presidente encargado del Perú vía de sucesión constitucional.

No obstante, el también parlamentario de Fuerza Popular precisó que, de no aprobarse la destitución del mandatario, en el inicio de la Segunda Legislatura Ordinaria (1 de marzo) se abordará la moción de vacancia presidencial, dicha propuesta es impulsada por el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre).

Del mismo modo, el presidente del Perú también pronunció sobre la figura que debería aplicarse para evaluar su continuidad en el cargo, aseverando que le corresponde la vacancia y no la censura.

Sobre la cantidad de votos que se requieren para censurar a Jerí Oré, será la de mayoría simple respecto a los parlamentarios hábiles en la sesión; es decir, aproximadamente 66 votos. Además, de que su sucesor será elegido inmediatamente.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Hoy, martes 17 de febrero, el Congreso de la República del Perú debate en un pleno extraordinario la posible moción de censura del presidente José Jerí.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/5z63jgL0zc — Exitosa Noticias (@exitosape) February 17, 2026

Caso 'Chifagate' sigue su curso en el Congreso

En su sesión de ayer, lunes 16 de febrero, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó con ocho votos a favor y dos en contra, el informe de las indagaciones preliminares correspondiente a las reuniones fuera de agenda que sostuvo José Jerí con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

El grupo de trabajo parlamentario que preside el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), también aprobó con la misma votación una moción de orden del día para solicitar al Pleno del Congreso facultades de comisión investigadora.

De prosperar con su objetivo, la Comisión apuntaría a proceder con el levantamiento de las comunicaciones del mandatario y solicitar medidas restrictivas para los implicados, como, por ejemplo, el impedimento de salida del país.

Vergara fue enfático al señalar, que tanto Jerí como Ji Wu Xiaodong "han venido a mentir a la cara de los parlamentarios" al momento de acudir a las citaciones de la mesa de trabajo para responder y aclarecer el caso.

El futuro de José Jerí queda está en manos del Congreso. Sus reuniones extraoficiales y contradicciones podría generar una nueva destitución en Palacio de Gobierno a menos de dos meses de las elecciones generales.