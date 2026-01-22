José Jerí en crisis: Presentan cuarta moción de censura contra el presidente interino tras caso 'Chifagate'

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde que asumió interinamente la presidencia de la República, José Jerí atraviesa por una grave crisis política luego que se revelaran imágenes de sus reuniones irregulares con un empresario chino. Ahora, se presentó una nueva moción de censura contra el mandatario la cual fue revelada por el propio Fernando Rospigliosi.

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí

De acuerdo al documento presentado ante la Mesa Directiva, el jefe de Estado ha defraudado a la población al no declarar estos encuentros los cuales han sido expuestos por los medios de comunicación a través de reveladores videos.

Por ello, esta cuarta moción de censura exige la salida inmediata de José Jerí del cargo de presidente de la República que asumió desde octubre del 2025. Aquella vez, el mandatario tomó la batuta de la nación luego que el Parlamento vacara a Dina Boluarte.

"Cuarta moción de censura contra Jerí. Firman casi los mismos que en las otras tres. Una novedad: se suma Gladis Echaíz, candidata de RP. Los más importantes constitucionalistas dicen que lo que tiene que plantearse en todo caso es VACANCIA, porque Jerí es presidente de la República", indicó Rospigliosi en su cuenta de X.

Cuarta moción de censura contra Jerí. Firman casi los mismos que en las otras tres. Una novedad: se suma Gladis Echaíz, candidata de RP. Los más importantes constitucionalistas dicen que lo que tiene que plantearse en todo caso es VACANCIA, porque Jerí es presidente de la... pic.twitter.com/WHoJ44r48e — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 22, 2026

Es importante precisar que la crisis política que se vive en el país inició luego que se diera a conocer sobre los encuentros extraoficiales de José Jerí con el empresario chino, Zhihua Yang. De acuerdo a la versión de diversos congresistas de la oposición, el hecho acarrearía un profundo acto de corrupción ya que el jefe de Estado fue visto ingresando encapuchado a una de estas reuniones.

Deberán convocar a un Pleno Extraordinario

Como se sabe, el Congreso se encuentra en receso por lo que la única manera de que esta moción de censura prospere será que el presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi convoque a un Pleno extraordinario para evaluar su admisión a votación.

En caso obtenga los votos necesarios, la moción será debatida y luego se procedería a la votación. Al no ser una vacancia, solo serían necesarios el voto a favor de 66 parlamentarios para remover al mandatario de su cargo.

En resumen, se presentó una nueva moción de censura, la cuarta, contra José Jerí a raíz del caso 'Chifagate'. El presidente de la República interino se encuentra atravesando por una grave crisis política luego que se conocieran sus reuniones irregulares con el empresario chino Zhihua Yang.