Caso 'Chifagate': Comisión de Fiscalización evaluará pedir facultades de comisión investigadora

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Elvis Vergara, anunció que evaluarán pedir facultades de comisión investigadora para indagar en el caso 'Chifagate', que implica al presidente José Jerí.

Propuesta se verá en siguiente sesión

Tras recibir al presidente José Jerí en una sesión extraordinaria de la comisión para que brinde explicaciones sobre las reuniones que sostuvo con el empresario chino el 26 de diciembre del 2025 y el 6 de enero del 2026, Vergara dio una conferencia con un importante anuncio.

"Nosotros estamos obligados a buscar también transparencia, por ello, de ser necesario también en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria plantearemos a la comisión para que se puedan dar las facultades de comisión investigadora", informó.

Esta intensión se da cuando el Parlamento está en un periodo de receso, lo que supondría que se tenga que convocar a un nueva comisión extraordinaria o esperar a que inicie el periodo regular en marzo. Por ello, Vergara sostuvo que están a "expensas de la Mesa Directiva porque ellos son los que convocan al Pleno".

Asimismo, sostuvo que no pueden adelantar opinión respecto a los descargos del mandatario, pues todo se dará como producto de las investigaciones que se tienen que realizar para esclarecer el caso.

El congresista Elvis Vergara anunció que la Comisión de Fiscalización evaluará pedir facultades de comisión investigadora en su próxima sesión, pese al receso parlamentario



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/glCmT4uUWU — Canal N (@canalN_) January 21, 2026

José Jerí responde ante el Congreso

El presidente José Jerí, durante su presentación ante la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para responder sobre el caso 'Chifagate', detalló que la reunión sostenida con el empresario chino fue circunstancial y aseguró que no le ha mentido al país.

El mandatario llegó al Congreso a las 2:02 p. m., fue recibido por el oficial mayor del Parlamento y su ingreso a la comisión de Fiscalización se vio retrasado al menos 20 minutos por razones desconocidas. Tras entrar a la sala Miguel Grau, comenzó a brindar las explicaciones del caso. Inició detallando que aquel 26 de diciembre del 2025 llegó acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y su escolta luego de haber realizado actividades.

"Dicha interacción ocurrió en un contexto privado y no oficial, como lo acabo de manifestar, fuera de los ambientes del despacho presidencial. Quiero ser claro, esta reunión, esta cena, no fue planificada ni organizada, fue un encuentro circunstancial con el dueño del lugar, del chifa al que fui a cenar", indicó.

Reiteró que tras la difusión de las dos reuniones que sostuvo con el empresario se ha pretendido distorsionar una actividad común con hechos irregulares, en ese sentido fue tajante al asegurar que no está mintiendo y lo dijo a los parlamentarios presentes, por intermedio del presidente de la comisión, Elvis Vergara, y mirando a las cámaras.

Es tras esa presentación que el presidente de la comisión de Fiscalización anunció que evaluarán pedir facultades de comisión investigadora para ver el caso Chifagate.