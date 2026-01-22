Generación Z convoca marcha contra José Jerí por caso 'Chifagate' para el 28 de enero

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vuelven a salir a las calles. La autodenominada 'Generación Z' convocó a una movilización contra el presidente José Jerí Oré por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, situación que le vale hasta el momento la presentación de tres mociones de censura en su contra en el Congreso de la República.

El colectivo de jóvenes peruanos que se hizo notorio durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, volverá a alzar su voz de protesta en el Centro de Lima el próximo miércoles 28 de enero, esta vez por el denominado caso 'Chifagate' que tiene al mandatario en vilo ante la opinión pública.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Generación Z convocó a una marcha para el 28 de enero contra el presidente de la República, José Jerí, por el caso 'Chifagate'.



Llaman a marcha de sacrificio

A través un anuncio mediante sus redes sociales oficiales, la 'Generación Z' denominó a su primera jornada del 2026 como una "marcha de sacrificio" en rechazo al "abandono del pueblo, olvido de las regiones y muertes que siguen sin justicia". En ese sentido, exigen "no más indiferencia y no más silencio".

En comparación con las movilizaciones llevadas a cabo el último trimestre del 2025, la convocatoria a nivel nacional tiene como punto de concentración la ciudad de Lima, donde esperan congregarse para luego desplazarse por las principales avenidas de capital. "Nos vemos este 28 de enero, José Jerí no puede pasar ni un mes más dentro de Palacio. Basta de corrupción", es su principal mensaje contra el Gobierno.

Cabe señalar que, debido a sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, a la fecha han sido presentadas tres mociones de censura contra José Jerí, pero en su condición de presidente del Congreso de la República, acusándolo de carecer de "idoneidad ética y política" necesaria para continuar en el puesto. De llegar a un Pleno extraordinario, con 66 votos como mínimo sería cesado del cargo por la representación nacional.

De acuerdo con el portal institucional de este poder del Estado, los textos acusatorios multipartidarios cumplen con todos los requisitos para proceder con su procedimiento, descartando que se aplique el artículo 113 de la Constitución, debido a que el actual presidente encargado del Perú asumió el cargo a través de la figura de sucesión constitucional.

Descarta renunciar

En medio de las iniciativas al interior del Parlamento que tienen como finalidad su destitución de Palacio de Gobierno y siendo la principal demanda de la 'Generación Z', el presidente encargado del Perú, José Jerí, descartó renunciar al cargo. Dicha afirmación la brindó en una conferencia de prensa tras comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

"Yo no voy a renunciar porque sería admitir que yo sí he cometido algún hecho ilícito en esa reunión", puntualizó el mandatario en ronda de preguntas.

La crisis política alcanza un nuevo nivel, esta vez la 'Generación Z' saldrá a las calles con el objetivo de lograr la renuncia de José Jerí a poco más de 100 días de iniciada su administración.