Espectáculos
Lamentable noticia

Luto en la música: Popular cantante de Colombia falleció en trágico accidente aéreo

Un reconocido cantante de salsa falleció luego que el aeronave donde viajaba no logrará despegar y ocasionará un fatal accidente. El músico iba acompañado de su manager y fotógrafo personal.

Accidente aéreo acabo con la vida de cantante colombiano
Accidente aéreo acabo con la vida de cantante colombiano Composición Exitosa

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 11/01/2026

Un trágico accidente enluta a la música popular con el fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez luego de que la aeronave donde se encontraba sufriera un desperfecto al momento de despegar. 

El artista de 34 años es reconocido en el territorio peruano por el tema 'El aventurero', canción que fue grabada en su momento con el artista peruano Josimar.

Cantante Yeison Jiménez falleció en accidente aéreo

Un trágico accidente que enluta a la música popular de Colombia con el repentino fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, luego que la avioneta donde se encontraba sufriera un desperfecto en la zona rural del departamento de Boyacá. 

De acuerdo a un comunicado de la Aeronáutica Civil de Colombia se confirmó que en el siniestro de la aeronave se encontraban seis ocupantes, entre el piloto, copiloto y cuatro pasajeros. 

Se precisó que el vuelo tenía como destino la ciudad de Medellín y se logró activar la señal de localización de emergencia en el sector de evento, sin embargo, el accidente terminó con la vida de los tripulantes.

Tras el hecho, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo de investigación para determinar la causa exacta de este incidente aéreo.

La lamentable pérdida deja en luto a una familia y deja huérfanos a tres hijos: dos pequeños de su actual compromiso y una hija a  la que quería como propia.

Josimar lamentó el accidente

El siniestro aéreo sorprendió a diversas figuras de la música a nivel mundial. El salsero Josimar no dudó en expresar su más sentido pésame ante el hecho ocurrido.

Con un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante peruano expresó unas sentidas palabras ante el que consideraba un hermano en la música.

"Hermano mío, Yeison Jiménez qué dolor tan grande me dejas. Todavía no lo puedo creer. Hace solo una semana hablábamos, reíamos, soñábamos... con otro tema juntos y hoy la vida me golpea así de fuerte", escribió en sus redes sociales.

Josimar había compartido diversas experiencias en la música con Yeison Jiménez. Uno de los temas más populares del salsero peruano 'El aventurero' fue grabado en conjunto y se convirtió en uno de los éxitos más sonados en el territorio peruano y sudamericano.

El lamentable accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá terminó con la vida de seis tripulantes, entre ello, la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez, querido artista de Colombia. 

