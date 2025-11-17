José Jerí regresa a su colegio para izar la bandera: "Nada se construye de la noche a la mañana"

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de las medidas adoptadas para promover el patriotismo, el presidente José Jerí volvió al colegio San Antonio de Padua, donde tuvo su formación escolar, para izar la bandera del Perú y cantar el Himno Nacional frente a los niños y autoridades escolares.

Vuelve a su colegio

Como parte de su presentación, Jerí dio un breve discurso en el que dio valor a los cambios en la institución educativa y los presentó como un ejemplo para indicar que la construcción del lugar fue gradual, así como se da en las instituciones del Estado.

"Toda institución pública en general, toda institución, todo colegio, hablemos en general, han ido evolucionando, han ido creciendo, gran parte por apoyo del Estado y otra parte gracias a los esfuerzos de sus autoridades", expresó ante los escolares.

Es en esa línea que el presidente sostuvo que todo se ha ido construyendo de a pocos. Sin embargo, también resaltó que para que algo se construya, es necesario que las personas estén unidas para lograrlo.

"Hay un firme compromiso y esa fue la visión que tuvieron quienes estuvieron al mando del colegio. También apoyar para que ellos se den poco a poco. Y hoy tenemos lo que tenemos. Antes, vuelvo a decir, no había. No había. Y hoy sí hay. Y siempre se puede seguir mejorando. Mientras que haya la voluntad de hacerlo y que las personas también estén alineadas con lo que se quiere, todo se puede lograr", señaló.

Jerí respalda el futbol femenino

La selección peruana de fútbol femenino continúa su preparación previa a las clasificatorias del Mundial 2027, programado en Brasil. En medio de este proceso, las jugadoras recibieron la visita del presidente José Jerí durante su concentración en Lima. El encuentro ocurrió mientras el equipo afina detalles antes de iniciar un nuevo ciclo competitivo.

Las imágenes difundidas por la Presidencia mostraron al mandatario saludando a las futbolistas y conversando brevemente con ellas y el comando técnico. La reunión se dio en un ambiente de preparación intensa ante el reto de las clasificatorias. Según la publicación oficial, las jóvenes regresarán pronto a los entrenamientos tras su viaje preparatorio.

"¡Todo el Perú confía en ustedes!", publicó la entidad gubernamental en su cuenta oficial de X. El mensaje destacó el esfuerzo de las jugadoras que integran la selección y el trabajo del cuerpo técnico. Las futbolistas se encuentran en medio de un proceso que busca consolidar el rendimiento del equipo.

