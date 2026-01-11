Piura: PNP captura a alias "Moralitos" por el asesinato de un estudiante universitario

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Milton José Morales León, conocido en el mundo del hampa como 'Moralitos', acusado por asesinar a un joven estudiante en Piura.

El sujeto fue capturado en 2025 por graves delitos relacionados a la extorsión con dinamita y otros objetos con el fin de intimidar a ciudadanos a nivel nacional, sin embargo, fue liberado.

Capturan a alias 'Moralitos'

Con tan solo 18, alias 'Moralitos' ha sembrado el terror en Piura y a nivel nacional. Producto de sus crímenes, una familia perdió a un joven estudiante de 19 años quien fue asesinado a manos del criminal el pasado noviembre de 2025.

Según narran los familiares de la víctima, el joven estudiante de arquitectura llevaba una vida tranquila y el día que fue asesinado el agraviado mantuvo comunicación hasta el último momento.

De acuerdo a las investigaciones, se presume que la muerte del estudiante habría sido por un posible móvil pasional, mas está hipótesis aún está en investigación.

El presunto autor del delito material contaba con antecedentes policiales por extorsión, receptación y otros delitos

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Policía Nacional capturó a alias "Moralitos", un joven de 18 años que es investigado como presunto responsable del asesinato de un estudiante universitario.



Familiares temen que sea liberado

Tras su detención, familiares del detenido estudiante temen que el presunto autor del delito sea liberado debido a que ya había conseguido librar a la justicia pese a contar con una denuncia por extorsión.

Por tal razón, familiares de la víctima se trasladaron hacia la División de Investigación Criminal de Piura acompañados de sus abogados para asegurarse de que el presunto asesino sea liberado.

Parte de la familia negó de manera categórica que el joven estudiante haya sido partícipe de hechos delictivos y que su muerte sea ligada a un presunto ajuste de cuentas entre criminales.

Al enterarse de que el presunto asesino ya había sido detenido con anterioridad, el hermano de la víctima expresó su rechazo y disconformidad con la justicia del país.

"Estoy decepcionado de este sistema totalmente injusto que tiene el país. Se hace un llamado a las autoridades competentes que tomen medidas en el asunto", expresó.

Tras ser capturado por segunda vez por parte de la Policía Nacional, alias 'Moralitos' se encuentra imputado por el asesinato de un estudiante de arquitectura en Piura. La investigación policial apunta a que se trataría de un móvil pasional.